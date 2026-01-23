Arancel del 30% a Colombia: ¿Cómo afecta a la industria forestal de Ecuador?

El anuncio de Ecuador de poner una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones que provienen desde Colombia, hizo que el país vecino aplique una medida similar a 20 productos ecuatorianos. Aunque aún se desconoce desde cuándo regiría esta medida y cuáles son los sectores afectados, los volúmenes de envío anticipan una posible lista.

Entre estos productos estaría la industria maderera. La Asociación Ecuatoriana de la Industria Forestal y de la Madera (AIMA), expresó ayer, mediante comunicado, su preocupación ante la escalada de tensiones comerciales entre ambos países. El deterioro de la afectación comercial, dijo, "afectaría directamente a productos forestales, industria de transformación y exportaciones, poniendo en riesgo a miles de empleos formales".

El director Ejecutivo de AIMA, Christian Riofrío, ya en entrevista con EXPRESO, sostuvo que el estar en el top 4 de los productos que más se exportan a Colombia, los hace asumir que la madera también puede verse afectada. A ese mercado, explica, se envía principalmente tableros aglomerados, que se utilizan para hacer muebles de cocina, oficina, closets, baños y otro tipo de artículos. Hasta noviembre del año pasado se llegó a facturar $ 75 millones, solo por este rubro.

"Para nosotros Colombia es el segundo destino más importante después de China, pero si desagregamos por productos, Colombia es el segundo destino de estos tableros de partículas (con el 42 %), evidentemente esa participación es un tema preocupante para este sector".

Si se hablan de otros productos, también están los palitos y cucharas para helados, que hasta noviembre del año pasado se exportaron a Colombia cerca de $ 450.000 en este producto, convirtiéndose en su primer destino.

Pérdida de competitividad y mercado

Las transferencias comerciales entre Colombia y Ecuador, se habían dado hasta ahora bajo un esquema de cero aranceles promovido por la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En casos como estos, dice Riofrío, cuando surge una tasa es normal que tanto el comprador como el vendedor se pongan de acuerdo sobre cómo asumir el sobrecosto; no obstante, al hablarse de un 30 % llegar a un consenso podría ser complicado. Una medida como esta derivaría en el encarecimiento de los productos ecuatorianos y su consecuente pérdida de competitividad.

"El real problema de esto es que el país que recibe el producto, en este caso Colombia, busque alternativas. Ecuador siempre ha estado peleando con la industria brasileña que tiene gran producción y mejores precios. Si esto avanza estaríamos cediendo un mercado a Brasil, un mercado que tanto nos ha costado abrir", dijo.

