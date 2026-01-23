Inversiones sostenibles entre la UE y Ecuador: ¿Qué implica este acuerdo?

La Unión Europea y Ecuador concluyeron este viernes 23 de enero la negociación de un Acuerdo de Facilitación de la Inversión Sostenible (SIFA), el primero de este tipo que el bloque comunitario firma con un país latinoamericano. El pacto busca crear un entorno empresarial más transparente y eficiente en Ecuador, al enfrentar retos como la incertidumbre normativa y los obstáculos burocráticos, según informó la Comisión Europea (CE).

De acuerdo con la CE, las mejoras en el clima de inversión beneficiarán tanto a los inversionistas europeos como a los locales y promoverán nuevas inversiones sostenibles. Para el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, el acuerdo amplía y profundiza la asociación entre ambas partes, refuerza la confianza de los inversores y facilita la inversión en áreas estratégicas, como las materias primas esenciales. El funcionario calificó el pacto como “buenas noticias para un comercio predecible y fiable”.

La Comisión subrayó que, en un contexto de creciente incertidumbre y cambios geopolíticos, el SIFA demuestra que es posible alcanzar previsibilidad y estabilidad mediante la cooperación internacional y el respeto a un orden basado en normas. También destacó señales de mejora en el clima empresarial ecuatoriano, como la agilización de los procedimientos para tramitar pagos pendientes de las autoridades públicas.

Energía y materias primas, sectores clave

Uno de los puntos centrales del acuerdo es su enfoque en sectores con potencial aún no explotado, como las energías renovables. Además de disposiciones aplicables a toda la economía, el SIFA incorpora un anexo —el primero de este tipo— con normas específicas para la inversión en energía sostenible y materias primas, ámbitos de especial interés para inversionistas de la UE y Ecuador.

El bloque europeo anunció, además, un apoyo de 8 millones de euros para Ecuador, destinado a mejorar el clima de inversión y acelerar la transición energética. En la práctica, el acuerdo prevé mayor transparencia y previsibilidad mediante consultas con las partes interesadas, publicación en línea de medidas de inversión, simplificación de procedimientos de autorización y apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

En materia de sostenibilidad, el SIFA incluye compromisos para no debilitar las leyes ambientales ni laborales con el fin de atraer capitales, promueve el desarrollo sostenible y las prácticas empresariales responsables, y fomenta la cooperación en cambio climático e igualdad de género vinculada a las inversiones.

Tras el cierre de las negociaciones, la Comisión Europea y Ecuador iniciarán sus respectivos procedimientos internos para la firma formal y conclusión del acuerdo. La UE es actualmente el mayor socio comercial y de inversión del país, con una inversión extranjera directa acumulada que alcanzó los 8.200 millones de euros en 2023. Los principales sectores receptores de capital europeo son la construcción, los servicios empresariales, el transporte, el almacenamiento, las comunicaciones y la industria manufacturera.

El SIFA se basa en el acuerdo comercial vigente desde 2017 entre la UE y Ecuador y lo complementa, al igual que la cooperación en el marco de la iniciativa Global Gateway, con la que la Unión busca impulsar inversiones a escala global.

