Trump defiende sus aranceles y asegura que EEUU "mantiene el mundo entero a flote"

"No lo miran a los ojos": Afirmó que otros países se aprovechan de EE.UU. y sugirió que Suiza no existiría sin Washington

El helicóptero Marine One que lleva al presidente de EE.UU., Donald Trump,al llegar a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles, 21 de enero de 2026, que las importaciones de su país y su aporte a la economía mundial "mantiene a todo el mundo a flote", al tiempo que defendió sus aranceles como herramienta para equilibrar ese supuesto aporte esencial estadounidense al crecimiento económico de otros países.

"No me quieren mirar a los ojos, pero se están aprovechando de Estados Unidos, y he sido justo, les impuse aranceles y no pasó nada, pero me he dado cuenta de que sin nosotros Suiza no existiría y ninguno de los países que están representados aquí", dijo Trump en la audiencia de mandatarios y empresarios reunidos en el Foro de Davos que se celebra en Suiza.

Trump dijo que en sus conversaciones para rebajar los fuertes aranceles a Suiza del 27 al 15 % se dio cuenta que un país como el que hace de anfitrión del foro "que Estados Unidos mantiene el mundo entero a flote".

Hay mandatarios "que no quieren verme, que no me quieren mirar a los ojos", porque saben, según él, que se están aprovechando de Estados Unidos, agregó.

No obstante, reiteró, EE.UU. quiere "trabajar con ellos, no estamos buscando destruirlos" y que si él quisiera podría haber destruido a países como Suiza con fuertes aranceles.

"Sin nosotros la mayoría de los países no funciona. Y además ofrecemos un factor de protección con nuestro poder militar, que es el más grande en el mundo con diferencia. Sin nuestras Fuerzas Armadas tendrían amenazas que no se creerían. No tienen amenazas gracias a nosotros y a la OTAN", dijo Trump, pese a que insistió que quiere anexionarse Groenlandia por la vía de la compra, algo que afectaría a la integridad territorial de un miembro de la Alianza.

Trump también dijo que están por delante de China en desarrollo de inteligencia artificial y se atribuyó el permitir a China mantener el desarrollo de su gran capacidad de generación eléctrica: "están creando sus propias plantas energéticas, que una vez sumadas son más que cualquier otro país en el mundo y nosotros vamos a crear lo mismo o más, yo les estoy dejando hacerlo".

El presidente estadounidense también presumió en Davos de que el presidente francés, Emmanuel Macron, hace lo que él le pide cuando le amenazó con aranceles del 100 % al vino y al champán y que "a la tercera" la mayoría de países hacen lo mismo el galo, del que se mofó por llevar gafas de sol en su discurso del martes por problemas oculares.

Trump presume de logros económicos

En esta localidad alpina helvética, aseguró que su primer año de mandato ha sido un éxito en términos económicos, prometió que la bolsa doblará su valor, defendió sus aranceles y pidió al Congreso de EE.UU. una ley que limite los intereses de las tarjetas de crédito al 10 %.

"Nadie pensaba que un país haría algo como lo que hemos hecho nosotros", dijo Trump en el foro económico de la élite europea, en el que prometió que la bolsa "doblará su valor en un período relativamente corto de tiempo".

El mandatario también presumió de los últimos datos de inflación subyacente por debajo del 2 % a finales de 2025 y aseguró que han "petrificado la inflación" y que "el tipo adecuado de crecimiento" no tiene que significar aumento de precios.

En su intervención, el mandatario pidió al Congreso de Estados Unidos pasar una ley que limite los intereses de las tarjetas de crédito al 10 %, una medida que ha propuesto en un año en el que habrá elecciones legislativas en las que se decidirá el control republicano de las dos cámaras del Congreso.

Del mismo modo, Trump defendió su decisión de impulsar los tipos de interés de las hipotecas a la baja con la compra de 200.000 millones de dólares en títulos hipotecarios, pese a que la incertidumbre sobre Groenlandia y sobre el futuro de la OTAN ha empujado los bonos del Tesoro a máximos en meses en los últimos días.

Trump también recordó que anunciará en los próximos días el sucesor de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, a quien volvió a criticar por ser demasiado lento en el ritmo de bajada de tipos iniciado en septiembre de 2024.

El mandatario subrayó la importancia del desarrollo y la hegemonía en inteligencia artificial para el crecimiento económico futuro y aseguró que las necesidades energéticas para esos centros de datos "se duplicará".

