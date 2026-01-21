Netflix dejará de funcionar en estos televisores: ¿qué debes saber?

La plataforma tendrá una actualización en marzo de 2026

Netflix anunció que, a partir de marzo de 2026, su aplicación oficial dejará de funcionar en televisores inteligentes y otros dispositivos fabricados antes de 2015. La decisión afectará a millones de usuarios en distintas partes del mundo, en especial en América Latina, donde estos equipos siguen siendo habituales en los hogares.

El cambio responde a una actualización en la estrategia tecnológica de la compañía, que busca concentrar sus recursos en plataformas capaces de ofrecer una mejor experiencia de uso.

Según la empresa, los dispositivos más antiguos no cuentan con el hardware ni el software necesarios para soportar mejoras en calidad de imagen, sonido y seguridad, además de las nuevas funciones que se incorporan de manera constante.

Qué televisores dejarán de tener acceso

Televisores inteligentes fabricados antes de 2015 de las siguientes marcas:

Samsung

LG

Sony

Panasonic

Dispositivos Apple TV:

Primera generación

Segunda generación

Tercera generación

Modelos específicos afectados:

Samsung: Smart TV EOS fabricados entre 2012 y 2015

Sony: Series Bravia W95, W85, X85, X9 y X9

Los usuarios que intenten ingresar a la aplicación en estos dispositivos se encontrarán con mensajes que indicarán que Netflix ya no está disponible. Además, no podrán descargar ni actualizar la app, lo que implica quedar al margen de nuevas herramientas, opciones de personalización y actualizaciones de seguridad.

