Google transforma Gmail con IA: ¿mejora o invasión a la privacidad?

La llegada de la inteligencia artificial a Gmail busca ordenar el caos del correo electrónico

Gmail incorpora inteligencia artificial para resumir correos y priorizar tareas en la bandeja de entrada.

Abrir Gmail y encontrarse con cientos (o miles) de correos sin leer se ha vuelto parte de la rutina digital. Google lo sabe y ha decidido intervenir. Tras llevar la inteligencia artificial a su buscador, la compañía ahora traslada esa lógica a uno de sus productos más usados: el correo electrónico.

Desde este mes, Google comenzó a desplegar funciones de IA generativa en Gmail, diseñadas para resumir conversaciones, sugerir respuestas, buscar mensajes antiguos con preguntas completas y, próximamente, reorganizar la bandeja de entrada con base en prioridades. El objetivo es ambicioso: que el usuario deje de revisar correos uno por uno y pase a consultar solo lo verdaderamente importante.

¿Qué novedades trae la IA a Gmail?

La actualización incorpora herramientas que automatizan tareas que antes dependían del tiempo y la atención del usuario. Algunas están disponibles de forma gratuita, mientras que otras requieren contratar los planes de inteligencia artificial de Google, con precios desde $ 20.00 al mes.

En conjunto, la empresa plantea un cambio profundo en la forma de usar el correo electrónico, uno de los servicios web más estables de las últimas décadas.

La bandeja de entrada inteligente: el cambio más radical

La función más disruptiva es la futura bandeja de entrada con IA, conocida como AI Inbox. Esta no muestra los correos en orden cronológico, sino que analiza los mensajes recientes y presenta un resumen con tareas pendientes y conversaciones clave.

En lugar de promociones, notificaciones y correos irrelevantes, el sistema destaca acciones concretas que requieren atención, como responder un mensaje importante o completar un trámite mencionado en un correo previo.

Google prueba esta función con un grupo reducido de usuarios y prevé su lanzamiento masivo en los próximos meses, especialmente pensado para personas con agendas cargadas.

Gemini, el asistente de inteligencia artificial de Google, accede a los correos para ofrecer respuestas y resúmenes.

Entre las herramientas que ya están disponibles sin costo se encuentran:

Respuestas sugeridas personalizadas

Gemini analiza correos anteriores para generar respuestas acordes al estilo del usuario.

Resúmenes automáticos de conversaciones

Cada cadena de correos puede incluir una síntesis en la parte superior, útil para entender intercambios largos sin leerlos completos.

Botón “Ayúdame a escribir”

Permite redactar un correo a partir de una instrucción breve, como solicitar una aclaración o presentar un reclamo.

Estas funciones pueden ser útiles para quienes tienen dificultades para redactar, aunque no todos los usuarios las consideran necesarias.

Herramientas de pago: búsquedas más inteligentes

Los planes de suscripción incluyen funciones avanzadas como la búsqueda por preguntas completas. En lugar de escribir una palabra clave, el usuario puede formular consultas y así obtener resultados más precisos.

También se suma un corrector de texto capaz de sugerir mejoras estructurales y reducir frases extensas.

¿Google está leyendo los correos?

La integración de la IA reaviva una preocupación central: el acceso a la información personal. Para funcionar, Gemini necesita analizar el contenido de los correos electrónicos.

Google asegura que este procesamiento se realiza sin intervención humana y que los datos no se utilizan para entrenar sus modelos. Aun así, especialistas en privacidad recuerdan que la capacidad técnica de acceso existe, más allá de las garantías públicas.

¿Se puede desactivar la IA en Gmail?

Sí. Casi todas las funciones inteligentes están activadas por defecto. Para deshabilitarlas, el usuario debe ingresar a la configuración de Gmail y desmarcar la opción “Funciones inteligentes”.

La decisión final no es tecnológica, sino personal: aceptar la ayuda de la inteligencia artificial o mantener el control total sobre el correo electrónico.

