Se desploma el precio del cacao en Ecuador: los efectos de la caída

El costo de la tonelada ha vuelto a estar por debajo de los $ 5.000

El 2026 arrancó con nuevas reglas de juego para el sector cacaotero. El precio de la tonelada que a finales del 2024 llegó a superar los $ 13.000, hoy ha vuelto estar por debajo de los $ 5.000. Una mejora de la oferta mundial y la caída persistente de su demanda, inciden en este mercado.

Después de los problemas sanitarios y climáticos de Costa de Marfil y Ghana, la oferta de ambos países tiende a recuperarse y a generar expectativas de una mayor disponibilidad de producto en el mercado. Esto, ha incidido en que hoy, 22 de enero de 2026, el precio de la tonelada alcance los $ 4.500, un valor que se asemeja al cotizado en enero del 2024.

Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), dice que sin duda la recuperación de Costa de Marfil y Ghana, los dos mayores productores a nivel mundial, comienza a influir en los precios. No obstante, él destaca otro factor, uno más relevante: el poco interés de las fábricas internacionales por comprar cacao.

Esa demanda, que fue afectada con los altos precios, hoy no termina de recuperarse, diceOntaneda. "La afectación de esta escalada de precios fue directamente para el fabricante y consumidor de chocolate, hubo un descenso en las compras y consumo por sus altos costos de producción".

Esa contracción, dijo, se la viene sintiendo en el último año y medio. Para él, la primera causa que afecta a los precios. "Si bien la oferta se recupera en algo, la demanda ha caído de manera brutal, de forma impactante. Tenemos reportes de moliendas de Asia, Europa, Estados Unidos con caídas del 10, 15, 20 % trimestral, eso significa que esa industria que se vio muy afectada, hoy no tiene una demanda permanente para el cacao que golpea a países como Ecuador, que le está costando buscar compradores de cacao de forma permanente", dijo.

Precios del cacao: Repercusión en el campo

Este descensos en precios hace que el agricultor, aplicando ya los castigos que el mercado internacional fija al cacao local, reciba entre $ 180 y $ 190 por quintal, aún por encima de los $ 80-90 que captaba a finales de 2023.

Si bien ese valor es menor, dice Ontaneda. El sector no ha dejado de perder rentabilidad. Esta bonaza del sector ha permitido que, en los últimos años, la industria local invierta en mejor infraestructura para elevar sus niveles de productividad, lo que le permite hoy tener ganancias con un mayor volumen de ventas.

"Hemos venido trabajando en la capacitación del agricultor, para mejorar la productividad de las fincas. Los precios son una variable que nadie la puede controlar, pero la producción sí es una variable que podemos controlar. En eso hemos estado trabajando, a través de programas de sostenibilidad agrícola. Más de 70.000 productores participan de estos programas. Tener 10 quintales por hectárea al año es una productividad muy baja, ahora con capacitación y acompañamiento técnico, se ha podido subir a 25 quintales por hectárea. Ese productor aun con caídas de precios sigue siendo rentable ".

