Paris Hilton y el Congreso de EE. UU. se unen contra el abuso digital con IA

Paris Hilton respalda ley contra el abuso digital. Junto a legisladores en el Capitolio, la celebridad impulsa medidas para proteger la imagen en la era de la IA.

En una inusual pero poderosa alianza bipartidista, la empresaria Paris Hilton se presentó este jueves 22 de enero, en el Capitolio para respaldar la Ley DEFIANCE. Junto a figuras políticas como Alexandria Ocasio-Cortez (Demócrata) y Laurel Lee (Republicana), Hilton busca frenar la proliferación de pornografía deepfake, un fenómeno impulsado por la inteligencia artificial que está dejando a miles de mujeres y menores en la total vulnerabilidad.

La propuesta legislativa no es un simple saludo a la bandera: busca establecer un derecho civil que permita a las víctimas demandar directamente a los creadores y distribuidores de material sexual falso generado sin consentimiento. Según Ocasio-Cortez, el impacto de estas imágenes no es "virtual", sino que acarrea consecuencias devastadoras en la vida real, desde el estigma social hasta la pérdida de empleos.

Karol G y Reebok: El tributo a Lady Di que redefine el estilo 'Classic' Leer más

De la victimización al activismo

El testimonio de Hilton fue el eje emocional de la jornada. La socialité recordó el trauma vivido a los 19 años tras la difusión de un video íntimo, un evento que en su momento fue tratado por la prensa como un escándalo mediático y no como lo que ella define hoy: un acto de abuso. Hilton advirtió que, si en su época el daño fue masivo, hoy la IA permite que cualquier persona sea victimizada con un solo clic, sin que existan leyes que castiguen a los responsables.

RELACIONADAS Grok desactiva función que permitía crear imágenes íntimas sin consentimiento

Un freno legal a la "selva" algorítmica

La urgencia de la Ley DEFIANCE surge tras incidentes recientes en redes sociales, donde celebridades y usuarios comunes han visto sus rostros suplantados en contenidos explícitos. La normativa, que ya avanzó en el Senado sin objeciones, apunta a actualizar un marco legal que ha quedado obsoleto frente a la velocidad de la tecnología. Con esto, el Congreso busca responsabilizar no solo a los creadores, sino también presionar a las plataformas digitales para que dejen de ser cómplices pasivos del abuso facilitado por la IA.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!