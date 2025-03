Paris Hilton lanza pódcast sobre crimen real: la impactante historia de Daisy De La O

Paris Hilton lanza My Friend Daisy, basado en el crimen real de Daisy De La O. El caso se resolvió al viralizarse en redes

La reconocida empresaria Paris Hilton ha estrenado un nuevo pódcast titulado My friend Daisy, centrado en un caso real de crimen. Esta producción de 10 episodios narra la trágica historia de Daisy De La O, una joven de 19 años asesinada a tiros en 2021 frente a su apartamento en Compton, California.

Chappell Roan confiesa estar enamorada y reflexiona sobre la soltería Leer más

El caso cobró relevancia internacional debido a que su resolución fue posible gracias al apoyo de usuarios en redes sociales. Antes de que la policía arrestara a un sospechoso, amigos y familiares recurrieron a plataformas como TikTok para visibilizar el crimen y movilizar a detectives aficionados en la búsqueda de justicia.

Hilton, productora ejecutiva del pódcast, expresó en Instagram lo mucho que la impactó la historia de Daisy: “Esta historia se ha quedado conmigo de una manera muy profunda. Es desgarradora, poderosa y un recordatorio de lo fuertes que pueden ser el amor y la amistad”. Los dos primeros episodios se estrenaron el pasado 26 de marzo.

El pódcast está producido por 11:11 Media, una plataforma de contenido fundada por Hilton junto al productor de televisión Bruce Gersh. Gersh expresó su entusiasmo por el proyecto, y destacó la importancia de visibilizar historias como la de Daisy. “Este pódcast es más que un relato sobre un crimen, es un testimonio del impacto que pueden tener las redes sociales y la unión de las comunidades digitales en la búsqueda de justicia”, afirmó.

My friend Daisy es presentado y escrito por la periodista Jenn Swann, quien lo describe como una profunda exploración del activismo digital. En el mensaje promocional del proyecto se enfatiza que no se trata solo de un pódcast de crímenes reales, sino de una historia que muestra “cómo el poder de las comunidades en línea puede impulsar un cambio real y hacer justicia cuando las instituciones fallan”.

Otros proyectos de Paris Hilton

Antes de My Friend Daisy, Paris Hilton lanzó varios podcasts que reflejan su vida personal y profesional. Uno de sus primeros proyectos fue I Am Paris, donde compartió anécdotas sobre su vida, su carrera y sus relaciones personales. En este podcast, Hilton conversó con amigos y familiares, ofreciendo una mirada más íntima de su personalidad y sus experiencias, lejos de la imagen pública que suele proyectar.

Shakira y Gerard Piqué no llegan a un acuerdo sobre la venta de su lujosa mansión Leer más

Otro de sus proyectos fue Trapped In Treatment, un podcast documental que se adentra en los oscuros secretos de la industria de la salud mental para adolescentes. Este podcast fue muy personal para Hilton, quien compartió su propia experiencia en instituciones de tratamiento y el impacto que tuvo en su vida.

También estrenó The History of the World’s Greatest Nightclubs, un podcast en el que exploró cómo ciertos clubes nocturnos de todo el mundo cambiaron la cultura de la vida nocturna. En este, Hilton analizó la influencia que estos lugares han tenido en la música, la moda y la socialización, un tema que conoce bien dado su propio vínculo con la escena de los clubes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!