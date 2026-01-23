Karol G y Reebok: El tributo a Lady Di que redefine el estilo 'Classic'

Karol G revive el estilo de Lady Di: La cantante se une a Reebok para relanzar la estética "athleisure" de los 90.

La escena de la moda urbana y el legado de la realeza británica han convergido en una colaboración inesperada. Karol G, la máxima figura femenina del reguetón, ha sido presentada como el nuevo rostro de Reebok, protagonizando una campaña que apuesta por la nostalgia de los años 90. Las primeras imágenes, difundidas a través de las redes oficiales de la marca, muestran a la colombiana reviviendo la estética que la fallecida Princesa Diana convirtió en un estándar de la moda global.

El renacer de la estética "athleisure"

Thalía, Nadia Ferreira y Clarissa Molina serán anfitrionas de Premios Lo Nuestro 2026 Leer más

El enfoque de la campaña es una referencia directa a los outfits que Lady Di popularizó hace tres décadas. En el adelanto visual, la "Bichota" luce los inconfundibles shorts ajustados tipo biker, combinados con sudaderas amplias de corte oversize, zapatillas blancas y medias de algodón largas, ligeramente arrugadas; un atuendo que definió el origen del estilo athleisure (la fusión de ropa deportiva y casual).

Complementado con gafas oscuras, el look captura la esencia de la princesa que supo equilibrar la elegancia con la comodidad deportiva. La marca acompañó el lanzamiento con el lema “Íconos que nos encantan”, musicalizando la presentación con el tema Latina Foreva, reafirmando el ADN cultural de la artista en esta nueva alianza.

RELACIONADAS Karol G cambia de look en sus vacaciones y sorprende a sus fans

Hacia una nueva era del calzado clásico

La colaboración no es solo un homenaje visual, sino el inicio de una estrategia comercial robusta. Reebok tiene previsto desvelar en los próximos días la línea completa de esta colección, a la que han denominado como “una nueva era de los classics”.

Con este movimiento, la firma deportiva busca reconectar con las nuevas generaciones a través de la nostalgia, utilizando a Karol G como el puente perfecto entre la herencia histórica de la moda y la influencia masiva de la música urbana actual.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!