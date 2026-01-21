Película 'Goat: La cabra que cambió el juego' suma a Andrés Crespo en su doblaje

Andrés Crespo destaca en el cine global al prestar su voz para la nueva producción animada de Sony Pictures

El actor ecuatoriano Andrés Crespo se une al elenco de doblaje de “La cabra que cambió el juego”, prestando su voz a uno de los personajes en esta comedia animada que celebra el talento latino.

El reconocido actor ecuatoriano Andrés Crespo marca un nuevo hito en su carrera al integrar el elenco de doblaje al español de 'La cabra que cambió el juego'. Esta producción animada de Sony Pictures, que fusiona la comedia con la épica deportiva, llegará a las salas de cine de Ecuador este 12 de febrero.

Crespo presta su voz a Sneaky (Vulture), un personaje clave en esta historia que sigue los pasos de Will Cabrera, una perseverante cabra que desafía las expectativas para convertirse en jugador profesional de rugiball.

Pop Up, la exposición colectiva que reúne arte local en Piece of Cake Leer más

Estrellas latinoamericanas dan vida a los personajes

El reparto de voces para la versión en español destaca por su diversidad y reconocimiento internacional. La cantante colombiana Fanny Lu asume el papel de Luisa, mientras que la actriz mexicana Bárbara de Regil interpreta a la audaz pantera Jetty Fillmore. El rol protagónico de Will Cabrera recae en el actor Emmanuelle Bernal. Completan este equipo de primer nivel Carlos Portaluppi, como el imponente Fiero, y la influencer Carolina Díaz, quien da voz a Olivia.

Un nuevo hito para el talento nacional en Hollywood

La participación de Andrés Crespo en esta producción de Sony Pictures reafirma la creciente proyección de los artistas ecuatorianos en la industria cinematográfica global. Al prestar su voz para un mercado internacional, el actor no solo diversifica su faceta artística —reconocida por su fuerza en el cine de autor—, sino que también abre puertas para que el talento local sea considerado en los grandes estudios de animación.

Este estreno del 12 de febrero se convierte así en una cita obligada para el público ecuatoriano, que podrá ver a uno de sus referentes compartir créditos con las figuras más influyentes del entretenimiento latinoamericano.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ.