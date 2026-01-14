Will Smith estrena este 14 de enero 'De Polo a Polo': vea su aventura en la Amazonía

El actor presenta este 14 de enero de 2026 su nueva serie documental en Disney+, producida por National Geographic

Will Smith regresa al formato documental con un proyecto ambicioso: De Polo a Polo, estrenado este 14 de enero de 2026 en la plataforma Disney+. La producción de National Geographic sigue al actor en un recorrido de más de 42.000 kilómetros, desde la Antártida hasta el Ártico, atravesando selvas, desiertos, montañas y sabanas.

La serie, compuesta por siete capítulos, fue filmada a lo largo de más de 100 días y tomó cinco años de preparación. Smith se acompaña de científicos, exploradores y especialistas que aportan contexto sobre los ecosistemas visitados. El objetivo es mostrar la diversidad del planeta y reflexionar sobre los desafíos ambientales que enfrenta la humanidad.

Inspirado por su mentor, el actor, de 57 años, se plantea responder preguntas esenciales sobre la vida mientras enfrenta 100 desafíos extremos, desde los paisajes helados de la Antártida hasta las alturas del Himalaya en Bután. El componente científico atraviesa toda la narrativa, con énfasis en hallazgos inéditos y en la conservación del medioambiente.

Ecuador en el foco de la producción

Uno de los atractivos para el público latinoamericano es la presencia de Ecuador en la docuserie. Will Smith visitó el país¿ y recorrió la Amazonía y la Sierra, registrando paisajes, biodiversidad y encuentros culturales. Dos episodios están dedicados a la Amazonía ecuatoriana, donde se destacan la riqueza natural y las comunidades locales.

Aparecerán tres destinos importantes del país: Alausí y la Nariz del Diablo, la Cueva de los Tayos y Bameno en el Parque Nacional Yasuní, el corazón del Amazonas ecuatoriano.

Estreno mundial en Disney+

La serie se estrena de manera simultánea en todo el mundo a través de Disney+, como parte del catálogo de National Geographic. El lanzamiento ha sido acompañado por una intensa campaña promocional, con avances difundidos en redes sociales y entrevistas en medios internacionales.

Los episodios están diseñados para mostrar contrastes: desde el frío extremo de la Antártida hasta la calidez de la selva amazónica. En cada destino, Smith combina narración personal con datos científicos, buscando acercar al público a la realidad de los ecosistemas y a la importancia de su conservación.

