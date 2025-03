Will Smith y Tatyana Ali recrean escena de 'El príncipe del rap' junto a Doechii

Will Smith y Tatyana Ali recrean escena de 'El Príncipe del Rap' en TikTok: ¿Cómo se unieron a la tendencia de baile Anxiety?

Will Smith y Tatyana Ali recrean la icónica escena de El Príncipe del Rap en TikTok con el baile viral Anxiety de Doechii.

Este viernes 14 de marzo, los fanáticos de 'El príncipe del rap en Bel-Air' tuvieron una agradable sorpresa: Will Smith y Tatyana Ali, quienes dieron vida a los primos Will y Ashley en la serie, se unieron a la popular tendencia de TikTok 'Anxiety' y compartieron un video que emocionó a todos.

¿Qué escena de El Príncipe del Rap recrearon Will Smith y Tatyana Ali en su video de TikTok?

El clip muestra a ambos actores recreando una de las escenas más memorables del primer episodio de la serie, que se emitió en 1990. En ese momento, Ashley (interpretada por Tatyana Ali) se encontraba bailando en su habitación mientras escuchaba música con unos auriculares. En la escena, Will (Will Smith) entra en la habitación sin ser visto y termina uniéndose a ella en su baile.

El reto, que se viralizó en TikTok a finales de febrero, está ambientado en la exitosa canción Anxiety de la cantante Doechii. En el video, los dos actores bailan al ritmo de la canción y, para sorpresa de todos, Doechii misma se une a la grabación, ingresando a la sala también al ritmo de la música.

¿Qué dijo Will Smith sobre el famoso baile de El Príncipe del Rap en su publicación de TikTok?

Smith, de 56 años, compartió el video con una descripción que causó furor: "Esperé 35 años para que este baile se pusiera de moda". Este comentario hizo referencia al momento en que la escena original de la serie, que presentaba el famoso baile, se grabó.

La tendencia de TikTok se popularizó rápidamente y, en los días siguientes, otros artistas y celebridades comenzaron a unirse. Tanto Will como Tatyana han compartido más contenido relacionado con el reto. El 5 de marzo, Smith publicó un video en su cuenta de TikTok en el que se mostró entusiasmado con la tendencia: "¡Los he estado viendo y cada video ha sido mejor que el anterior! Me encanta esa canción, @Doechii. @Tatyana Ali, ¿la recuerdas?"

Además, Tatyana Ali, quien ahora tiene 46 años, subió su propio video a TikTok, pero esta vez bailando sola en un aeropuerto, mostrando su entusiasmo por la ola de nostalgia que ha generado el reto.

La icónica escena de la serie, en la que Will se une a Ashley mientras ella escucha música en su walkman, marcó uno de los primeros momentos de conexión entre los dos primos. Aunque nunca se reveló qué canción estaba sonando en ese momento, este baile se convirtió en una de las escenas más entrañables para los fanáticos de 'El príncipe del rap'.

