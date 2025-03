Katty García: “Creo que invocamos a este bebé”

La actriz Katty García (37) tiene una hija (Rebeca) de 15 años y ahora espera su segundo hijo. Se encuentra en la semana doce de su embarazo. Durante la entrevista habló de su estado, pero prefirió no dar detalles de su compañero de vida. “Así lo decidí, me siento en paz y feliz”, expresó.

En 2024 fue parte del elenco de la serie Los de al lado, que emitió TC. Anteriormente se la vio en Antuca me enamora, Calle amores, 3 familias y Nina.

El próximo mes (a partir del 4) en el teatro Las Cámaras presentará la comedia La última sustancia, con Claudia Camposano y Miriam Murillo. Ella estará a cargo de la dirección y también actuará.

Se la ha visto como actriz en teatro y TV, pero la dirección también es otra de sus pasiones.

Ya he dirigido en otras ocasiones. Yo me gradué de actuación y dirección escénica en el ITV. Esta comedia se inspiró en la cinta de Demi Moore La sustancia y en la forma en la que se nos presiona en nuestro país para estar siempre bellas y jóvenes. A veces son deseos inducidos y no nuestros.

¿De qué forma se ha sentido presionada para ser bella y joven?

(Risas) Mucho, sobre todo en las redes sociales. Antes la gente solo te veía en la TV. A veces ni te enterabas de su opinión. Criticaba desde su casa, aunque no faltaba el imprudente que decía algo, pero con las redes aquello se ha agudizado, incluso muchos desde el anonimato lanzan comentarios. Recibimos el cariño y los aplausos, pero a la vez estamos expuestos a la crítica. Se creen que tienen derecho a decir lo que les salga de sus entrañas.

Hay que estar bien parado para que tantos comentarios malintencionados no afecten.

Yo inicié esta carrera antes de que las redes sociales agarren fuerza. Cuando aquello sucedió, ya era una mujer madura y con criterio. Todo el tiempo nos sentimos observados. Cuando practicaba mucho ejercicio decían que parecía hombre. Todo era malo. Luego se me pasó la fiebre de competir, estudié entrenamiento funcional e incluso tuve un gimnasio. Ya no lo tengo porque se lo vendí a mi socia, María Fernanda Burbano.

¿Siente que dirigir es lo suyo, más que actuar?

No podría vivir sin actuar, necesito estar en escena. El cuerpo me lo pide. En la pandemia fue horrible porque estuvimos sin hacerlo. Entonces me di cuenta de esa necesidad. Dirigir me gusta, he estado al frente de varios proyectos.

Lo más reciente en TV fue Los de al lado. Se habló de una segunda temporada…

Existe la posibilidad, pero hay algo que resolver. Es un asunto del canal. Mi personaje, La Pochis, era la esposa de Ney Calderón, con el que siempre hemos compartido. Éramos los vecinos chismosos y entrometidos. Con Ney tuvimos la escuela de actuación Cómicos, luego me retiré. Él la mantiene.

Katty García posa para el lente de EXPRESIONES. @zaky.monroe

“Ya sé lo que es tener un bebé”

Tras 15 años volverá a ser madre…

Todavía no conozco el sexo del bebé. Mi primera hija (Rebeca) ya casi tiene 15 años. Pocos saben de mi vida personal y es lo mejor.

¿Cuáles son las ventajas de ser una mamá joven? Parece más la hermana mayor de su hija.

(Risas) Me encanta la edad que tenemos porque así me cuenta parte de su vida. Seguramente habrá cosas que no me dice. Trato de compartir con ella, guiarla sin juzgarla, que no crea que me enojaré o la castigaré. Que siempre sepa que puede contar conmigo pase lo que pase. Se lo he dicho y demostrado. La comprendo mejor, aunque tengo claro que los padres siempre seremos los padres, existen límites.

Seguramente el nuevo embarazo la cogió como nueva.

Me dicen eso, pero no creo que sea así porque ya tengo la experiencia de 15 años de ser madre. Ya sé lo que es tener un bebé, las etapas, sé que el tiempo pasa rápido y cuando te das cuenta, ya crecieron. Todo embarazo es desde cero y diferente.

Los tres primeros meses siempre son riesgosos y las mujeres padecen muchos achaques…

Con mi hija pasé enferma, me ponían suero cada semana. Me sentía mareada, me dolía la cabeza, todo lo que me gustaba me dejó de gustar. Me moría de hambre, pero cuando me sentaba a comer se me quitaban las ganas. Los antojos son opuestos. Ahora me ha dado ganas de tomar una bebida gaseosa. Prefiero las ensaladas, todavía no como mucha carne. Me encanta la fruta helada, mi cuerpo lo agradece. Me canso más. Sigo entrenando.

¿Le es indiferente el sexo del bebé o tiene sus preferencias?

Quisiera un varón, pero valoro mucho la salud física y mental a estas alturas de la vida.

¿Este embarazo fue deseado o llegó de sorpresa?

Ambas familias están felices con la llegada del bebé. Creo que lo invocamos, hacíamos bromas al respecto. Además me aparecían muchos videos de niños en redes sociales, tuve como tres señales de que iba a ser madre. Fue algo raro, divino. Incluso me estaba cuidando, conozco muy bien mi cuerpo. Ya Dios lo quiso, me lo mandó. Era su voluntad. Mi mamá (Casilda) dice que será un varón. Se mueve mucho en mi vientre.

Con residencia mexicana

Siempre viaja a México. ¿Hay proyectos allá?

Tengo un viaje pendiente a México. Allá estuve estudiando, haciendo castings y pronto me darán mi residencia para trabajar sin problemas. Todos los años voy dos o tres meses. Sin papeles es complicado que te tomen en serio porque de una forma u otra estás de manera ilegal o irregular.

¿Dejaría Ecuador por radicarse en el extranjero?

Depende, no me niego a la posibilidad de nada. Por ahora sigo en el teatro y Los de al lado se estrena por la web de TC. Es bueno para los actores porque nos mantenemos vigentes.

¿Su hija tiene talento actoral?

No le gustan las cámaras, ni las fotos. Es talentosa, pero no le interesa la actuación. Quiere estudiar diseño de interiores. Es otra forma de arte.

