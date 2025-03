Lazito de la farándula: Una placa por su viaje a Viña del Mar

A Lazito de la farándula lo enviaron a Viña del Mar. La cobertura más que del Festival Internacional de la Canción fue del viaje del comunicador a ese balneario chileno. Dice un refrán “alábate pato que no hay quien te alabe”. En Los Hackers le dieron una placa.

Algunos seguidores en las redes sociales no entienden las razones de aquello, ya que dicen que lo que hizo fue su ‘trabajo’, incluso surgieron dudas: ¿Estaba acreditado? ¿Viajó solo o con el respectivo equipo? ¿Fue hacer show?

Liz Valarezo cierra un ciclo

Después de 22 años en 24 Horas en La Comunidad, Liz Valarezo se despidió. El espacio le permitió estar más cerca de la gente, ser un puente entre las necesidades de cada barrio o sector y quienes deben responder o resolver.

“Me he sentido honrada de ser su voz”, dijo. Pero, la comunicadora no dejará el lindo canal, se mantendrá en los informativos nacionales de las 07:00 que incluye entrevistas y el de las 13:00. Dejó el local (13:50 a 14:30). “Era una decisión que la venía considerando desde el 2024, aprovecharé para estar más tiempo con mi familia e incluso para trabajos de la misma empresa. He cerrado una etapa, seguramente se abrirán otras. Me quedaré solo como presentadora nacional y se le dará la oportunidad a otros talentos”, añadió.

Teresa Arboleda, imagen de marcas

Las presentadoras que se han jubilado, ahora llevan una vida más activa en las redes sociales que antes. Teresa Arboleda es una de ellas. Promociona entidades bancarias, adquisiciones de casas o departamentos… Las marcas la buscan para que la expresentadora de noticias sea su imagen. Si así llueve, que no escampe.

Anuncian regreso de Combate

Aunque no se lo dice abiertamente, el regreso de Combate (con Emiliana Valdez y Carlos Scavone) estaba en la cuerda floja en días pasados. Ahora se ve en las redes sociales, un video del equipo de producción trabajando y, de alguna manera, anunciando que volverá al aire. Seguramente ellos mismos se dejaron grabar.

