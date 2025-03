Los Hackers: Tras bastidores del espacio farandulero...

Me pica la lengua. Mariela Viteri, Gabriela Guzmán y Samantha Grey son las nuevas adquisiciones

Hoy está previsto que se estrene la nueva etapa de Los Hackers con Mariela Viteri, Gabriela Guzmán y Samantha Grey, quienes desplazan de alguna u otra forma al anterior elenco. Un espacio farandulero que nació en septiembre del 2022 y que lucha por mantenerse. Para ello necesita venderse, o mejor dicho comercializarse.

Los Hackers: Mariela Viteri no estará a diario en el programa Leer más

De los talentos que iniciaron esta producción (Santiago Castro, Dora West, Rey Vásquez, Poncho Quintero y Dieter Hoffmann), el único que ‘sobrevive’ es Dieter, quien en ocasiones es reportero y en otras hace de panelista. Al parecer, ruega a todos los santos para seguir en pie, pues en más de una ocasión le han querido decir adiós, desde la primera temporada. Ha sido criticado por su forma de hablar, sus contenidos…

La panelista Connie Garcés ya no es parte del equipo tras un año y nueve días. Desde que llegó a esa producción, más de uno de sus compañeros le lanzó mala vibra. En las redes sociales su salida ha sido cuestionada, ya que la consideran la más guapa, la más elegante, con criterios coherentes y hasta con mejor pronunciación y vocabulario. Ya lo manifestó cuando se despidió, esto no se dio por decisión propia.

Por ahora se salvó Lissette Cedeño, la expresentadora de De boca en boca, quien también estaba en la cuerda floja. Lo decimos así porque en la TV nunca se sabe. ¿La explotarán más como reportera? Ese no ha sido su fuerte y tiene poca experiencia en ello. Hizo algo cuando estuvo en De casa en casa.

Lissette Cedeño. Instagram de Lissette Cedeño

¿Se llevarán bien Gabriela Guzmán y Lazito?

Según lo que se conoce, Mariela Viteri estará la primera semana todos los días y luego su participación será más espaciada. No se ha salvado de las críticas porque en las redes sociales afirman que no dejará hablar al resto. Se tiene previsto una cena para darle la bienvenida en un hotel de la ciudad.

(Te invitamos a leer: Érika Vélez sobre Master Chef: "Me tiene sin cuidado la persona que gane")

Por otra parte, la prensa rosa se plantea una pregunta: ¿cómo será la relación entre Gabriela Guzmán y Lazito? Ella tiene criterio y siempre ha tratado de hacer una farándula con respeto y fundamento en las producciones en las que ha estado, como Faranduleros. Sin embargo, él despotrica de todo el mundo, su vida es un show. Apareció en En contacto en el segmento Escuchamos pero no juzgamos. Puede darse un cortocircuito porque Gabriela no es de las que se callan cuando algo no le parece.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!