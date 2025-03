Renier Izquierdo: En contacto se burla de su petición de matrimonio

Renier Izquierdo le pidió matrimonio a Antonella Moscoso en el programa De casa en casa. Además se arrodilló y le dio un anillo. Ese día (el lunes 10) se estrenaba el nuevo horario de En contacto (a las 10:00). Seguramente fue parte de la estrategia del espacio de TC. El tiempo dirá si se casan o no.

Al día siguiente en el matinal de Ecuavisa, Dora West y Lazito de la Farándula parodiaron ese momento ¿Era necesario? Lo lamentable es que Dora se preste para este juego. Si la petición de matrimonio del cubano para ellos es motivo de burla, ¿entonces para qué tomarlos en cuenta? Son ustedes los que le dan importancia.

Karin Barreiro, cansada de los ataques

A Karin Barreiro la critican sin cesar, ya sea por su desempeño como presentadora de BLN, por lo que dice o hace, pero principalmente por el accidente de tránsito que protagonizó su pareja (Johan Gómez) y en el que hubo consecuencias fatales.

Ella está cansada del palo que le dan y ha expresado en sus redes sociales lo siguiente: “De lo único que se agarran es del accidente que tuvimos con mi familia, como si fuera cualquier tema. No he emitido declaraciones por prudencia y respeto, porque de todo hacen un circo en el medio digital. Gente desubicada y desalmada que cree que lo que sus corazones y mentes oscuras piensan, eso es. Sigan pensando lo que les dé la gana. Seguiré guardando respeto por esa familia y la mía, así me toque aguantar a gente sin corazón el resto de mi vida. No alimentaré la curiosidad de morbosos que viven comentando en páginas de farándula”.

La presentadora añadió: “Díganme pésima animadora, ridícula, pero si no conocen ni a mí ni a mi familia dejen de asegurar cosas que no saben”. Es obvio que está harta de comentarios negativos.

La Fiscalía General del Estado ha solicitado la formulación de cargos contra Johan Gómez. Todo es parte de una investigación por un trágico hecho que sucedió el 2 de junio de 2024. Este tema vuelve a ser noticia y el avispero se alborota.

A Samantha Grey le incomoda hablar de su vida sentimental

A Samantha Grey le incomoda tocar temas de su vida sentimental. Nos referimos a la relación que sostuvo con el cantante Toño Navarrete. Está en su derecho, pero entonces no debería ser panelista en un espacio farandulero (Los Hackers). Se expone a situaciones similares, sobre todo cuando es común que los mismos presentadores sean protagonistas de las noticias.

Por cierto, la vestimenta de las presentadoras debe cuidarse y ser más acorde a la hora. Sin exageraciones o brillos que les hagan ver de mayor edad.

