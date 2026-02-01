Droga por más de 25 millones: cinco colombianos capturados en operativo en Ecuador

La Armada de Ecuador capturó a cinco ciudadanos colombianos y decomisó más de 1.200 bloques de droga

La Armada ecuatoriana informó el sábado 31 de enero de 2026 sobre la captura de cinco ciudadanos colombianos durante un operativo en el que se incautaron armas y 1.216 bloques de droga, cuyo valor supera los 25 millones de dólares.

El operativo se desarrolló en la isla San Pedro, perteneciente al municipio de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Según el comunicado oficial, la droga —cuya tipología no fue detallada— fue hallada en una caleta donde también se almacenaba armamento.

La institución señaló que esta incautación representa un duro golpe a la economía criminal de grupos armados organizados, al afectar recursos por más de 25 millones de dólares, y publicó imágenes del decomiso en sus redes sociales.

Entre el material incautado se encontraron cinco armas de fuego y 126 municiones. Cortesía

Resultados de la operación

Entre el material incautado se encontraron cinco armas de fuego y 126 municiones, además de los bloques de droga. Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso legal correspondiente.

Ecuador figura como el tercer país del mundo con mayor volumen de drogas incautadas, después de Colombia y Estados Unidos. Desde 2021, el país ha mantenido un promedio anual de 200 toneladas decomisadas, alcanzando un récord histórico de casi 300 toneladas en 2024.

Su ubicación estratégica entre Colombia y Perú —los principales productores mundiales de cocaína—, sumada a su acceso a puertos marítimos como el de Guayaquil y su economía dolarizada, ha convertido al país en una ruta clave para el tráfico de drogas destinadas principalmente a Europa y Norteamérica.

