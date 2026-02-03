Radiación UV y lluvia dañan la pintura de los vehículos en Ecuador

Tome precauciones y cuide los excesos para mantener la estética de su auto, ante condiciones climáticas adversas en el país

La radiación ultravioleta, las lluvias frecuentes y las altas temperaturas afectan directamente el brillo y la durabilidad de la pintura automotriz, sobre todo en provincias de la Sierra donde los índices UV son extremadamente altos. Especialistas advierten que una exposición constante, incluso por pocas horas, puede provocar daños visibles en la carrocería.

Profesionales del sector automotriz explican que la combinación de lluvia y sol es uno de los factores más agresivos para la pintura del carro. Los rayos UV y el calor extremo generan oxidación y reducen la vida útil del color, mientras que la lluvia —especialmente si es ácida— va manchando progresivamente la superficie.

¿Cuándo la lluvia se vuelve ácida?

La lluvia se considera ácida cuando los contaminantes presentes en la atmósfera, provenientes de la quema de combustibles fósiles, procesos industriales o erupciones volcánicas, forman ácidos nítrico y sulfúrico. Estas sustancias, al caer sobre el vehículo, corroen la pintura y debilitan el barniz protector.

Las provincias con mayores niveles de radiación ultravioleta en Ecuador se concentran en la región Sierra, especialmente Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Loja, debido a su altitud y condiciones climáticas.

Las principales afectaciones a la pintura del carro

Víctor del Pozo, especialista en temas automotrices, señala que exponer el vehículo a altos niveles de radiación UV provoca pérdida de brillo, desgaste acelerado de la pintura y deterioro de los acabados de fábrica, incluso en modelos recientes. Por ello, recomienda el uso de protectores específicos.

Por su parte, Ramón Suárez, experto en pintura automotriz, explica que las pinturas actuales están compuestas principalmente de poliéster y poliuretano, materiales más amigables con el ambiente, pero vulnerables ante la radiación solar y la lluvia constante.

Detalla que el proceso de fabricación incluye una capa anticorrosiva, el color y finalmente un barniz protector, pero este último se va deteriorando con el tiempo, sobre todo por lavados inadecuados y el uso de detergentes domésticos, que restan brillo y color.

Los excesos también dañan la pintura

Aunque el sol, la lluvia y la suciedad afectan la conservación, el exceso de pulido también acelera el deterioro del barniz.

“Insistir en ese tipo de tratamiento va eliminando la capa de brillo original del vehículo. Basta con usar un buen champú automotriz y agua limpia, una vez por semana”, recomienda Suárez.

Antes de los feriados o periodos vacacionales, los expertos aconsejan no solo revisar el estado mecánico del vehículo, sino también cuidar su exterior, ya que las condiciones climáticas y del camino influyen directamente en la pintura.

Además, recuerdan la importancia del autocuidado de los ocupantes, utilizando protector solar, gafas con filtro UV y gorras o sombreros, especialmente durante exposiciones prolongadas al sol en paseos y viajes.

