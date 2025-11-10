Nadia Mejía: recuento de su participación en los primeros días del Miss Universo 2025

La modelo y reina de belleza ya ha trazado su camino en Miss Universo 2025. EXPRESIONES repasa sus momentos más destacados

Nadia Mejía ha demostrado con paso firme su paso por el Miss Universe 2025. La modelo ha construido su trayectoria en certámenes de belleza: fue Miss Beverly Hills Teen USA 2013, colocándose en posiciones destacadas en Miss California Teen USA y Miss California USA, en el que ganó el título en 2016 y alcanzó el Top 5 en Miss USA 2016, además de ser Fan Favorite.

En 2024, participó en Miss Universe Ecuador, quedando como primera finalista detrás de Mara Topic. Un momento que Nadia no vio como derrota, sino como una oportunidad de crecimiento en el mundo de los certámenes.

El 26 de julio de este año, representando a la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, fue coronada Miss Universe Ecuador 2025 en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Esa victoria representó un "momento de cierre de ciclo" para ella, al conectar con sus raíces ecuatorianas.

La modelo de 29 años, se ha mostrado como una defensora de la autoaceptación a través de su iniciativa I Am Enough (Soy Suficiente), inspirada en su experiencia personal con la anorexia nerviosa, que ha compartido públicamente para promover la fortaleza interior y el empoderamiento, especialmente entre niñas y adolescentes.

Su participación en Miss Universe 2025

En cuanto a su posición en Miss Universe 2025, el certamen se celebra en Tailandia, con la final programada para el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret. Hay 119 concursantes de diversos países, y el evento incluye preliminares como entrevistas personales, presentación de trajes nacionales, gowns de noche y swimsuits.

Nadia tiene una meta clara: representar a Ecuador y buscar la primera corona para el país.

¿Qué ha pasado hasta ahora?

Desde su llegada a Tailandia a finales de octubre de 2025, donde fue recibida con entusiasmo, se la considera una de las favoritas por su elegancia y carisma.

En la ceremonia de bienvenida (día 5 en Tailandia), deslumbró con un look que rindió homenaje a la ex Miss Universo venezolana Dayana Mendoza, sumándole puntos a su participación.

Pero eso no fue todo, durante la Gala Dinner, su chispa Disney salió a relucir. La modelo lució un vestido amarillo inspirado en la película La Bella y la Bestia. Su intención era reforzar un mensaje de belleza interior y amor propio.

También presentó oficialmente su iniciativa Soy Suficiente en Phuket, Tailandia, enfocada en el empoderamiento de niñas y adolescentes vulnerables. Este proyecto, que nació hace 19 años en Guayaquil, se basa en su historia de superación y busca enseñar que las cicatrices representan fuerza.

Las redes sociales, que están al pendiente de todo, han tenido la imagen de Nadia en la lupa, posicionando a Ecuador en el top de los favoritos de los fanáticos. Con esto, se destaca entre las 130 candidatas (aunque oficialmente son 119 confirmadas).

Nadia ha recibido reconocimientos como Embajadora Ad Honorem de Guayaquil por el Municipio, y su desempeño hasta ahora la perfila como una contendiente fuerte.

