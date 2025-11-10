Miss Universe 2025: Miss Irak marca el camino de la sororidad y planta la difamación

Hanin Al Qoreishy, Miss Irak, niega calumnias, apoya a Fátima Bosch y transforma Miss Universe 2025 en pasarela de dignidad

Miss Irak, Hanin Al Qoreishy, protagoniza un episodio que vuelve a poner en la mira al certamen Miss Unvierse 2025.

En la edición 2025 de Miss Universe, celebrada en Tailandia, la atención mediática terminó poniendo en primer plano a una candidata distinta a la que los titulares inicialmente habían señalado: Hanin Al Qoreishy, Miss Irak.

Su papel trascendió lo meramente simbólico: respaldó públicamente a su colega mexicana en un episodio de abuso verbal y, además, tuvo que salir al cruce de rumores que amenazaban con ensombrecer su paso por el certamen. La iraquí consolidó una presencia mediática que combina dignidad, firmeza y prudencia en la gestión de la crisis.

Apoyo público y gesto de sororidad

Cuando el director del certamen, Nawat Itsaragrisil, confrontó en público a Miss México en un intercambio que se viralizó por la transmisión en vivo, varias candidatas reaccionaron en bloque. Entre ellas estuvo Hanin, quien apareció caminando junto a Fátima Bosch.

El gesto que fue captado por cámaras y redes y se convirtió en símbolo de respaldo entre concursantes. Ese abrazo público y la decisión de acompañar a la mexicana marcaron una postura colectiva que desplazó el foco del escándalo hacia la defensa de la dignidad femenina dentro del certamen.

Desmentido de acusaciones: proteger la imagen personal

No fue solo la sororidad lo que situó a Hanin en la conversación mundial: la candidata debió enfrentar, simultáneamente, rumores maliciosos difundidos por algunos medios locales que la acusaron de conductas que ella niega categóricamente.

En un comunicado publicado en sus redes, Hanin rechazó la versión que la señalaba de “haber sido pillada fumando en la habitación del hotel”. Ella calificó la información de “absolutamente falsa”.

Pero, además, responsabilizó a agentes externos que, según ella, buscan extorsionar y manchar su paso por la competencia.

Con pulcritud y sin agresividad, la iraquí afirmó que mantiene un comportamiento intachable y que su objetivo es representar a Irak con “gracia, autenticidad e integridad”.

Comunicación estratégica: calma frente al ruido mediático

Hanin combinó un tono firme con un manejo estratégico de las redes: breves pero contundentes publicaciones, acompañadas de un llamado a centrar la atención en lo realmente importante -refiriéndose a su representación y la competencia- y a no alimentar “campañas de difamación”.

Al privilegiar la aclaración directa y la exposición controlada de pruebas y versiones, la modelo mostró que en el entorno mediático actual la gestión de reputación es tan relevante como la propia pasarela.

Más allá del incidente: la nueva narrativa de Miss Universe

Lo sucedido en Tailandia expone una transformación del certamen: Miss Universe ya no solo pone en competencia belleza y carisma, sino que funciona como un altavoz donde las candidatas pueden plantar posición frente a trato injusto, estigmas o abusos de poder.

El apoyo público de Hanin y su posterior defensa ante la desinformación subrayan que estas jóvenes manejan hoy con solvencia tanto la exposición internacional como la gestión de crisis.

Impacto para la imagen de Irak y la carrera de Hanin

Para Irak, la postura de Hanin se convierte en un activo; su conducta robusta ante la polémica proyecta una imagen de madurez y liderazgo que trasciende la pasarela.

Para Hanin, la experiencia será probablemente un punto de inflexión: la prensa y el público la reconocerán como una candidata, pero también como una figura capaz de desafiar la narrativa oficial cuando ésta amenaza la reputación de las concursantes.

¿Qué queda para la organización y el público?

El episodio derivó en sanciones y disculpas públicas por parte de la dirección del certamen, y abrió un debate sobre la conducta de quienes ocupan puestos de poder en la industria de la belleza. Pero, sobre todo, dejó en el centro a mujeres jóvenes que, como Hanin, no se limitan a ser imagen: actúan como portavoces de principios.

Miss Universe 2025 será recordado por su glamour, sí, pero también por la fuerza de la sororidad y la valentía de candidatas que exigieron respeto.

