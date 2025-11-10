¿Cómo votar por Nadia Mejía en el Miss Universo 2025?

Nadia Mejía ha destacado con su participación en el certamen

Ecuador ha tenido una participación destacada dentro del Miss Universe 2025. Nadia Mejía se destaca sobre las 130 candidatas aspirantes a la corona de la más bella del mundo, y su desempeño no ha pasado desapercibido.

Su preparación en oratoria y pasarela es evidente, además de destacarse con cada outfit elegido para las actividades oficiales en la concentración. Ahora, el público también puede ayudarla a clasificar mediante votaciones.

¿Cómo votar en el Miss Universe 2025?

Votar es un proceso sencillo que se puede realizar desde cualquier teléfono móvil. Solo debes descargar la aplicación oficial de Miss Universo desde la App Store (para iOS) o Google Play (para Android)

Crea una cuenta gratuita. Busca "Nadia Mejía – Miss Universo Ecuador" en el buscador y accede a su perfil. Presiona el botón "Votar" y selecciona la cantidad de votos que deseas enviar, ya sean gratuitos o pagados.

Las candidatas pueden participar en varias categorías y aunque de momento las votaciones tienen costo, la organización anunció que más adelante se habilitarán votos gratuitos.

Miss Fotogénica

Elección del público

Miss simpatía

Mejor piel

Los votos por Mejor vestido de noche y Mejor traje típico serán habilitados tras la presentación en la gala preliminar y el desfile nacional, es decir el 19 de noviembre.

Puedes adquirir votos para apoyar a Ecuador a través de la aplicación, con opciones como 3 votos por $0,99, 15 votos por $4,99, o paquetes más grandes, como 40 votos por $9,99, hasta 1,000 votos por $199,99. La cantidad de votos adquiridos influye directamente en la posición de las candidatas en el ranking público.

