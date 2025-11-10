Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Nadia Mejía, representante de Ecuador en eL Miss Universe 2025.
Nadia Mejía, representante de Ecuador en eL Miss Universe 2025.Cortesía

¿Cómo votar por Nadia Mejía en el Miss Universo 2025?

Nadia Mejía ha destacado con su participación en el certamen

Ecuador ha tenido una participación destacada dentro del Miss Universe 2025. Nadia Mejía se destaca sobre las 130 candidatas aspirantes a la corona de la más bella del mundo, y su desempeño no ha pasado desapercibido.

Su preparación en oratoria y pasarela es evidente, además de destacarse con cada outfit elegido para las actividades oficiales en la concentración. Ahora, el público también puede ayudarla a clasificar mediante votaciones.

RELACIONADAS

¿Cómo votar en el Miss Universe 2025?

Votar es un proceso sencillo que se puede realizar desde cualquier teléfono móvil. Solo debes descargar la aplicación oficial de Miss Universo desde la App Store (para iOS) o Google Play (para Android)

  1. Crea una cuenta gratuita. 
  2. Busca "Nadia Mejía – Miss Universo Ecuador" en el buscador y accede a su perfil.
  3. Presiona el botón "Votar" y selecciona la cantidad de votos que deseas enviar, ya sean gratuitos o pagados. 

Las candidatas pueden participar en varias categorías y aunque de momento las votaciones tienen costo, la organización anunció que más adelante se habilitarán votos gratuitos.

  • Miss Fotogénica
  • Elección del público
  • Miss simpatía
  • Mejor piel
Maricarmen Vela chavo del ocho

Murió recordada actriz de ‘El Chavo del 8’: ¿De quién se trata?

Leer más

Los votos por Mejor vestido de noche y Mejor traje típico serán habilitados tras la presentación en la gala preliminar y el desfile nacional, es decir el 19 de noviembre.

RELACIONADAS

Puedes adquirir votos para apoyar a Ecuador a través de la aplicación, con opciones como 3 votos por $0,99, 15 votos por $4,99, o paquetes más grandes, como 40 votos por $9,99, hasta 1,000 votos por $199,99. La cantidad de votos adquiridos influye directamente en la posición de las candidatas en el ranking público.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jasmine Tookes da a luz a Mateo, su hijo con Juan David Borrero

  2. Balzar: nuevos indicios tras el segundo atentado contra el alcalde Galo Meza

  3. 1.200 funcionarios se desplegaron en dos días de concierto de Shakira en Quito

  4. ¿Cómo votar por Nadia Mejía en el Miss Universo 2025?

  5. Precio de Extra y Ecopaís cambia el 11 de noviembre; ¿la tendencia al alza seguirá?

LO MÁS VISTO

  1. Caso Edgar Lama: Alerta de conflicto de interés en el IESS acabó en despido

  2. Jubilados convocan plantón para exigir cumplimiento de derechos pendientes

  3. Murió recordada actriz de ‘El Chavo del 8’: ¿De quién se trata?

  4. Municipio alerta a Fuerzas Armadas por caos y desechos fuera de la Base en Guayaquil

  5. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

Te recomendamos