Maricarmen Vela chavo del ocho
Maricarmen Vela fue la última actriz en interpretar al personaje de GloriaFacebook Mi Frontera

Murió recordada actriz de ‘El Chavo del 8’: ¿De quién se trata?

Otra persona más que participó de la famosa serie falleció. Conoce los detalles

Cada vez quedan menos actores y actrices que participaron en la serie 'El Chavo del  8', programa reconocido a nivel mundial y que no pasa de moda. Esta vez se trata de una actriz que representó a un personaje secundario. 

Según informó la Asociación Nacional de Actores y Actrices (ANDA) de México, Maricarmen Vela falleció el pasado 7 de noviembre. La actriz murió a los 87 años, pero no se reveló la causa de su deceso. 

¿Qué personaje del Chavo del Ocho interpretó?

Vela dio vida al papel de Gloria, la tía de Paty, quien era el interés amoroso de Don Ramón. Ella fue la cuarta actriz en darle vida a ese personaje tras Maribel Fernández, Olivia Leyva y Regina Torné. Por lo que fue la última actriz en interpretar a Gloria, lo hizo en la última etapa de la serie, a partir de la década del 80.

Maricarmen Vela como Gloria
Maricarmen Vela interpretando a Gloria en el Chavo del Ocho.https://www.laprensagrafica.com/

Además, Vela, quien es española de nacimiento pero vivió la mayor parte de su vida en México, también apareció en otros sketches de Chespirito. 

¿En que otros programas apareció Maricarmen Vela?

Esta actriz, que se nacionalizó mexicana en 1964, también tuvo participaciones en los programas: Cachún Cachún Ra Ra!, Papá soltero y Quinceañera. También estuvo en capítulos de Mujer, casos de la vida real, La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Maricarmen Vela actriz
Maricarmen Vela falleció a los 87 años.https://www.laprensagrafica.com/

