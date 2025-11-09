Furor por Shakira traspasó los muros del Atahualpa: el segundo concierto en Quito

Aunque las entradas se agotaron en Quito, miles disfrutaron del segundo concierto desde balcones y transmisiones de TikTok

El encanto de Shakira volvió a encender Quito la noche de este domingo 9 de noviembre. Miles de fanáticos llenaron el Estadio Olímpico Atahualpa para disfrutar del segundo concierto de la artista colombiana en la capital, pero no fueron los únicos: cientos más siguieron cada movimiento de la barranquillera desde los lives de TikTok que inundaron las redes sociales.

Mientras en el interior del estadio los gritos y las luces acompañaban éxitos como Hips Don’t Lie, TQG y Suerte, afuera se vivía otro espectáculo. En los alrededores y edificios vecinos, decenas de personas se las ingeniaron para ver el show desde terrazas, balcones o ventanas, capturando el concierto y compartiéndolo en transmisiones en vivo que rápidamente se volvieron virales.

Shakira en TikTok: un fenómeno paralelo

El hashtag #ShakiraEnQuito acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas. Varios usuarios transmitieron en vivo desde distintos puntos del norte de la ciudad, logrando que quienes no consiguieron entradas pudieran vivir la experiencia virtualmente.

Varios fueron los usuarios que aprovecharon este esperado evento para poner en marcha en vivos de TikTok, algunos desde el interior del estadio y otros desde los exteriores del mismo, aprovechando tener mejor señal desde el sitio en el que se enontraban. Uno de ellos fue Mateo Josue (@mateojosuedlb) quien compartió desde un inmueble aledaño al estadio la vista privilegiada que tenía del espectacular show. "Los que preguntan qué localidad estoy... localidad sapo, afuera del estadio", comentó durante la transmisión.

Quito vibrá por segundo día consecutivo con Shakira

Al igual que el día anterior, Shakira volvió a causar furor en el público ecuatoriano. El Show arrancó minutos antes de las 22:00 con la ya icónica dinámica 'Caminata con la Loba', donde la colombiana desfila hacia el escenario acompañada de varios fanáticos. En esta segunda fecha, rostros reconocidos fueron identificados junto a Shakira, entre ellos la popular actriz de Enchufe TV, Nataly Valencia, y la maquilladora guayaquileña Andrea Navarrete.

Posteriormente la artista subió el escenario, desde tuvo cautivo al público que asistió a verla. Éxitos clásicos como Waka Waka y Hips Don't Lie no faltaron en el repertorio de la noche.

Un fecha más para Shakira en Quito

Con este segundo concierto, Shakira cerró un fin de semana soñado en su paso por Quito dejando una huella imborrable. Más allá de las entradas vendidas o los asistentes oficiales, su música logró algo más: unir a toda una ciudad, dentro y fuera del estadio, gracias al poder de las redes sociales.

No obstante, aún queda una fecha más para los fanáticos que lograron comprar boletos. El martes 11 de noviembre de 2025 será la tercera y última edición de los shows que la barranquillera abrió en el país como parte de su tour 'Las Mujeres ya no lloran'.

