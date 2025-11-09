Shakira en Quito: trabajo comunitario mantienen limpio el estadio Atahualpa

Con escobas, fundas y chalecos reflectivos, cerca de 90 personas que cumplen horas de trabajo comunitario colaboran desde temprano en los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa. Su labor es esencial para mantener limpio y ordenado el espacio público durante el segundo día de conciertos que Shakira ofrece en Quito, y se extenderá hasta el cierre del evento este fin de semana.

90 personas realizan trabajo comunitario

Estas acciones forman parte del operativo integral que ejecuta la Agencia Metropolitana de Control (AMC) junto al Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Secretaría de Seguridad y el Cuerpo de Bomberos de Quito, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y el buen uso del espacio público mientras miles de personas acuden al espectáculo de la artista colombiana.

El supervisor metropolitano de control, Gustavo Chiriboga Mosquera, destacó el crecimiento del programa de trabajo comunitario en el último año. “En 2024 participaron 624 personas que intervinieron 252 puntos de la ciudad y cumplieron 9.459 horas de trabajo.

Más sancionados se integran al trabajo comunitario

Hasta octubre de 2025 ya se registran 1.451 participantes y más de 26.000 horas, lo que representa casi el triple de horas y más del doble de ciudadanos involucrados”, precisó.

Además del apoyo de este grupo, el operativo contempla controles a libadores en el espacio público, al comercio autónomo no regularizado y al ordenamiento del entorno del estadio.

Según la AMC, el 70% de los infractores —equivalente a 341 personas— fueron sancionados por consumir bebidas alcohólicas en parques, calles y plazas.

