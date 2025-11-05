Nadia Mejía en Miss Universo: debut, actividades y más del certamen en Tailandia

A la representante de Ecuador la acompañará su padre, Gerardo Mejía en la gala final

Nadia Mejía junto a otra de las aspirantes de Miss Universo en Tailandia.

Por el fallecimiento de la reina Madre Sirikit de Tailandia, el glamour del Miss Universo estuvo en duda. El país se encuentra en duelo nacional de un año decretado por el rey Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X. Sin embargo, las aspirantes, incluida la representante de Ecuador Nadia Mejía ya se encuentran en la tierra del sudeste asiático, donde se elegirá a la sucesora de la danesa Victoria Kjaer.

Desde su llegada, algunas de las concursantes, entre ellas la venezolana Stephany Abasali, sorprendieron con atuendos en negro y blanco, un gesto de respeto hacia la memoria de la soberana, fallecida el 24 de octubre a los 93 años.

A pesar de las circunstancias, las actividades oficiales no se detuvieron. Las candidatas se reunieron en un hotel de Bangkok para su registro formal y una primera sesión fotográfica que marcó el inicio de la agenda. El calendario avanza hacia la gala del 21 de noviembre.

Aunque la organización anunció inicialmente la participación de 130 competidoras, la cifra definitiva se confirmará tras el cierre de inscripciones. En la edición 74 debuta Miss Palestina.

Ciertas restricciones

La producción tailandesa no deja lugar a la improvisación. Este año se ha restringido el acceso a blogueros y creadores de contenido durante los eventos previos en Bangkok, Phuket y Pattaya.

Según explicó Pornsawan Yingthananon (Phan), jefa de Relaciones con los Medios Internacionales de Storytale PR, el acercamiento a las participantes solo estará permitido a partir del 18 de noviembre, cuando se entreguen las acreditaciones oficiales.

Otro cambio importante: el excanciller guatemalteco Mario Búcaro asumió como director ejecutivo, reemplazando a la empresaria tailandesa Jakkaphong Anne Jakrajutatip, quien renunció en junio en medio de investigaciones por presunto falseo de información financiera.

Con el lema El poder del amor, Miss Universo 2025 busca destacar la fuerza, compasión e inclusión de las mujeres del mundo.

Entre las actividades previstas están una conferencia de prensa, visitas a los destinos de Phuket y Pattaya, y una entrevista privada con el jurado el 15 de noviembre. Luego, las candidatas volverán a Bangkok para el desfile de traje típico y la competencia preliminar del 19 de noviembre, donde se seleccionarán las 30 semifinalistas que abrirán la gran final presentada por el comediante estadounidense Steve Byrne.

Danilo Carrera será uno de los presentadores

El actor ecuatoriano Danilo Carrera también estará, enviado de la cadena Telemundo para esa cobertura.

En esta aventura, Nadia Mejía estará acompañada por sus padres, el rapero Gerardo Mejía y Kathy Eicher, quien fue Miss West Virginia USA en 1989, y Tahiz Panus de la organización CNB.

