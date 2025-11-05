Nawat Itsaragrisil rompe en llanto y se disculpa tras escándalo en Miss Universo 2025

Fátima Bosch sigue participando en el concurso y representará a México en la final de Miss Universo 2025

El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil rompió en llanto ante medios de comunicación antes de la ceremonia de bienvenida del certamen Miss Universo 2025, en medio de la polémica generada por sus comentarios hacia la representante de México, Fátima Bosch. Durante la conferencia, ofreció disculpas públicas a las delegadas y reconoció haber estado bajo “mucha presión” en los días previos. “Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás… A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, expresó.

Las disculpas de Nawat Itsaragrisil

Posteriormente, Itsaragrisil se dirigió a las participantes del concurso y manifestó su arrepentimiento. “Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento”, dijo frente a los medios y al público presente en el hotel sede del certamen. Su intervención se produjo después de que las redes sociales viralizaran los videos del altercado con Bosch y generaran reacciones internacionales.

El incidente tuvo lugar durante una actividad oficial en Bangkok, cuando Bosch denunció haber sido agredida verbalmente por el empresario tras negarse a publicar contenido promocional sobre Tailandia. “Nadie debe intentar apagar nuestras voces. La dignidad está por encima de cualquier corona”, declaró la mexicana en una transmisión posterior. El hecho provocó que varias candidatas abandonaran momentáneamente el evento en señal de solidaridad.

Las consecuencias tras el insulto a Miss Universo México

El conflicto escaló con la intervención de Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización Miss Universe, quien anunció medidas disciplinarias contra Itsaragrisil. “No permitiré que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados”, señaló en un comunicado oficial. Además, informó que una delegación ejecutiva viajaría a Tailandia para asumir temporalmente la supervisión del certamen.

Las tensiones entre ambos empresarios se originaron en diferencias administrativas y de control dentro de la organización. Nawat adquirió el 30 % de Miss Universe en 2023, mientras Rocha tomó el control mayoritario en 2024 a través de Legacy Holding. La relación entre ambos se deterioró tras la edición 2024, celebrada en Ciudad de México, que registró una caída en la audiencia televisiva.

Mientras continúa la disputa institucional, Fátima Bosch sigue participando en el concurso y representará a México en la final de Miss Universo 2025, prevista para el 23 de noviembre en el Impact Arena de Bangkok. El caso ha reavivado el debate sobre la gestión de los certámenes internacionales de belleza y la responsabilidad de sus organizadores frente al público y las concursantes.

