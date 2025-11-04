Expreso
Claudia Sheibaum, presidenta de México
Video| Hombre acosa a Claudia Sheinbaum en un acto público en la Ciudad de México

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron la identificación y sanción del agresor

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de un acto de acoso al término de un evento público realizado este martes en el Zócalo capitalino. El incidente, registrado en video, muestra a un hombre que se aproxima por detrás, la abraza e intenta tocarla indebidamente mientras la mandataria conversa con otras personas.

¿Cómo reaccionó Claudia Sheinbaum?

Al percatarse de la acción, Sheinbaum aparta las manos del agresor y abraza a una de las mujeres presentes. Posteriormente, observa al hombre, sonríe y pronuncia unas palabras a su equipo de seguridad: “No te preocupes”. En ese momento, los guardias se acercan para retirar al sujeto, quien continuaba insistiendo en aproximarse a la presidenta.

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron la identificación y sanción del agresor, calificando el acto como acoso sexual. También solicitaron reforzar la seguridad de la mandataria en eventos públicos, ante la vulnerabilidad evidenciada en el suceso.

Hasta el cierre de esta nota, ni la Presidencia de México ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana habían emitido declaraciones oficiales. El video continúa circulando ampliamente en plataformas digitales y noticieros locales.

