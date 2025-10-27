Miss Universo 2025: ¿La balanza se inclinará a Tailandia tras muerte de reina madre?

El país asiático está de luto. Allá la monarquía es muy respetada. Gente del medio opina si existe riesgo de favoritismo

Coincidencias del destino: el mismo día (el viernes 24 de octubre) en que Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador, viajó a Tailandia, se conoció el fallecimiento de la reina madre de ese país, Sirikit, progenitora del actual monarca Maha Vajiralongkorn (Rama X) y figura muy respetada, conocida en su juventud como la Jackie Kennedy de Asia.

El soberano decretó un año de luto nacional. En ese país, la monarquía no es solo símbolo de tradición, es parte esencial de la identidad nacional. La ley de lesa majestad protege al rey y a su familia de cualquier crítica o falta de respeto (ni en redes sociales), con penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión. Incluso gestos cotidianos, como detenerse cuando suena su himno nacional o cuidar que ningún billete con el rostro real toque el suelo, forman parte de esa ‘devoción’.

Elección de la sucesora de Victoria Kjær Theilvig

Tras el anuncio del fallecimiento de la reina madre, corrieron rumores de que Miss Universo 2025 se aplazaría. Pero la empresa organizadora, Miss Grand International Public Company Limited, puso un alto a las especulaciones: el concurso sigue en pie y se celebrará del 2 al 21 de noviembre de 2025 en Tailandia. Los preparativos para elegir a la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig avanzan, y varias candidatas, incluida Nadia, ya se encuentran en suelo tailandés.

La realización del certamen en un contexto de luto nacional influirá en el tono general del evento. La organización adoptará una imagen más sobria y respetuosa, ajustando aspectos como la música, el vestuario o los espectáculos, para alinearse con las normas culturales y el clima social tailandés.

¿Habrá favoritismo?

Muchos se preguntan si el fallecimiento de un personaje de la monarquía podría afectar los resultados de Miss Universo. La balanza puede inclinarse hacia Praveenar ‘Veena’ Singh, Miss Universo Tailandia 2025, de ascendencia india, que no se rindió, pues intentó tres veces antes ganar la corona.

La comunicadora Denisse Molina, quien vivió en Tailandia, da su opinión: “No creo que existan preferencias para darle un toque de alegría a ese pueblo en medio de tanta tristeza. La reina es un personaje extremadamente querido. El jurado que elige a la nueva Miss Universo es internacional. Lo que sí afectará es que Tailandia está de luto por un año y los habitantes deberán vestirse de negro. Además, habrá treinta días de luto festivo, es decir, cero algarabías. Se trata de una soberana que es y será querida hasta la eternidad”.

El preparador de reinas y asesor de imagen José Hidalgo, quien ha estado en algunas galas, como la del año pasado en México, está de acuerdo: “No creo que por el duelo, la balanza se incline hacia la candidata anfitriona, aunque ella es una de las favoritas. Una de las normas de protocolo (aunque no son obligatorias) es que los ciudadanos no deben tener demostraciones de alegría en público por respeto a la reina madre. Más bien, esa norma podría jugarle en contra a la candidata anfitriona, porque Tailandia, siendo un país tan fanático de los certámenes, seguramente organizaría muchas celebraciones si obtienen la corona. Ya pasó cuando ganó el certamen Miss Mundo 2025 (Opal Suchata Chuangsri)”.

Lo que Nadia vestirá...

En Tailandia, Nadia lucirá trajes de diseñadores ecuatorianos como Salomé Marín, Édgar Rey, Steven Vera, Patricia Gavilánez, Amparo Gómez y Andrea Vega. También lucirá vestidos de la venezolana Deyalis Picado.

El traje típico lo confeccionó el tailandés Akarach Phusanaphong, quien creó el de Samatha Quenedit (homenaje a la iguana rosada de Galápagos) en su más reciente participación en el Miss Grand International, donde se ubicó entre los 20 primeros lugares de la competencia internacional.

Este atuendo se elabora en el país del sudeste asiático, para evitar el riesgo de que se dañe durante el largo viaje.

