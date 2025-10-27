Tailandia está de luto por muerte de Reina Madre, pero no suspende Miss Universo 2025

Sirikit Kitiyakara falleció y los tailandeses veneran a la monarquía. El certamen en el que participa Nadia Mejía será sobrio

Bangkok vive días de emoción y solemnidad tras la muerte de Sirikit Kitiyakara, la icónica Reina Madre de Tailandia, madre del actual monarca Maha Vajiralongkorn (Rama X) y viuda del recordado Rey Bhumibol (Rama IX).

(Te invitamos a leer: La Flaca se reencuentra con sus amigas Érika Vélez y Jennifer Graham en Guayaquil)

Falleció el viernes 24 de octubre, a los 93 años, en el Hospital Chulalongkorn, poniendo fin a una era marcada por glamour, diplomacia y elegancia real.

Apodada la ‘Jackie Kennedy de Asia’ por su estilo y sofisticación, Sirikit conquistó titulares internacionales durante las décadas de los 60 y 70. Siempre impecable, se codeó con líderes y celebridades, asistió a conciertos de jazz y apareció en portadas de revistas de moda que la consagraron como la monarca más chic del continente.

El certamen respetar´á tradiciones

El Rey Rama X ha ordenado un año de luto nacional, y Tailandia entera se ha volcado en homenajes. Pero no todo se detiene: pese al duelo, el certamen Miss Universo 2025, que se celebra en el país, seguirá adelante del 2 al 21 de noviembre, según confirmó la empresa Miss Grand International Public Company Limited.

Premios Princesa de Asturias: Leonor recibe una divertida e inesperada propuesta Leer más

Eso sí, el show adoptará un tono más sobrio, sin perder el brillo que caracteriza al concurso más famoso del mundo. “El evento respetará la tradición y la sensibilidad del momento”, declaró su presidente, Nawat Itsaragrisil. La gala final se desarrollará el 21.

Un funeral con todos los honores

Sirikit se casó con Bhumibol Adulyadej a los 17 años, tras una historia de amor. Se conocieron en París, mientras ella estudiaba música e idiomas, y el joven monarca la cortejó con poemas y un vals titulado Sueño contigo. Su matrimonio en 1950 marcó el inicio de un reinado de más de siete décadas y de una de las parejas más queridas del panorama real mundial.

Retirada de la vida pública tras un derrame cerebral, la Reina Madre seguía muy presente en el corazón del pueblo tailandés. Su retrato, adornado con pan de oro, es parte del paisaje urbano del país. Ahora su cuerpo reposa en el Palacio Real de Bangkok, donde se desarrolla un fastuoso velatorio retransmitido en directo por Thairath News, la cadena más vista de Tailandia.

Su despedida, con todos los honores reales, marcará el cierre de un capítulo histórico para la monarquía asiática.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!