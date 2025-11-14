Miss Universo 2025: Nadia Mejía deslumbra en el show de traje de baño en Tailandia

El Miss Universo 2025 vivió este viernes 14 de noviembre uno de sus momentos más esperados: el Swimsuit Fashion Show, realizado en el Columbia Pictures Aquaverse de Pattaya, Tailandia. El evento comenzó a las 16:00 hora local (04:00 en Ecuador) y fue transmitido en vivo a través del canal de YouTube GrandTV.

En esta edición, más de 120 concursantes de todo el mundo desfilaron con diseños que resaltaron la diversidad cultural y estética del concurso. La producción del show estuvo marcada por un despliegue visual de luces, música y ambientación tropical, que convirtió al parque acuático en un escenario vibrante y lleno de energía.

Nadia Mejía destaca con su pasarela



Entre las participantes, la ecuatoriana Nadia Mejía, actual Miss Universo Ecuador 2025, se robó las miradas con un terno de baño color verde que resaltó su figura y estilo. Su pasarela fue descrita como arrolladora, transmitiendo confianza y carisma en cada movimiento.

Mejía, hija del cantante Gerardo Mejía y con experiencia previa en certámenes internacionales, ha demostrado preparación y disciplina en cada etapa del concurso. Su participación en el desfile reafirma su condición de favorita, gracias a su capacidad de conectar con el público y proyectar seguridad en escena.

La representante ecuatoriana ha compartido en redes sociales mensajes de gratitud hacia Tailandia, destacando la hospitalidad del país anfitrión y la riqueza cultural que ha acompañado las actividades previas. Su desempeño en el Swimsuit Fashion Show refuerza las expectativas de que Ecuador pueda alcanzar posiciones destacadas en la gala final.

Agenda del Miss Universo 2025

El certamen continúa con una agenda cargada de actividades culturales, sociales y preliminares. Las candidatas participan en visitas oficiales, ensayos y entrevistas con el jurado, además de sesiones fotográficas y desfiles temáticos que permiten evaluar su versatilidad.

Durante los próximos días, las concursantes se trasladarán a Bangkok, donde se realizarán las últimas pruebas antes de la gala final. Entre ellas destacan la competencia preliminar de traje de gala, la entrevista con el jurado y la presentación de trajes típicos, que suelen ser uno de los momentos más coloridos y representativos del concurso.

La gran final en Bangkok

La gran final del Miss Universo 2025 se celebrará el sábado 22 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Bangkok, Tailandia, con transmisión internacional a través de cadenas como GrandTV y Telemundo. En la gala se elegirá a la sucesora de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, quien entregará la corona a la nueva reina.

El evento contará con actuaciones musicales, desfiles de gala y la tradicional ronda de preguntas, que pondrá a prueba la capacidad de las finalistas para expresarse sobre temas sociales y culturales. La expectativa es alta, y la participación de Nadia Mejía mantiene a Ecuador en el radar de los seguidores del certamen.

