Nadia Mejía sorprende en Miss Universo con traje típico del piquero de patas azules

La ecuatoriana impactó con un traje lleno de brillo, plumas y detalles que evocaron al ave emblemática de Galápagos

La representante de Ecuador, Nadia Mejía, debutó con fuerza en la gala de Traje Típico del Miss Universo 2025, que se desarrolló este miércoles 19 de noviembre en Tailandia como parte de la jornada preliminar del certamen. Y lo hizo envuelta en uno de los looks más llamativos y comentados de la noche: una propuesta inspirada en el piquero de patas azules, ave emblemática de las Islas Galápagos.

El traje, diseñado en Tailandia, fue una creación conjunta entre Miguel Panus y la propia Mejía, quien buscó mezclar identidad ecuatoriana con un giro glamuroso digno de una pasarela de Victoria’s Secret. El resultado fue un atuendo que combinó fantasía, brillo y movimiento.

Un ave icónica convertida en alta fantasía

En escena, Nadia apareció cubierta por una imponente máscara que evocaba la cabeza del piquero, enmarcada por plumas blancas iridiscentes que se abrían en forma de corona. A sus espaldas, un par de alas doradas y bronce, repletas de destellos, se extendían con dramatismo y daban volumen al conjunto.

El cuerpo del traje mezcló sensualidad y estructura: un corpiño blanco con plumas puntiagudas, de acabado nacarado, que rodeaban su torso y caderas como si se tratara del plumaje del ave. Sus brazos estaban cubiertos por mangas plateadas brillantes, y las icónicas patas azules del piquero fueron reinterpretadas a través de botas altas en tonos celestes con glitter, que elevaron por completo el concepto.

En varios momentos del desfile, Nadia retiró la máscara para revelar otro elemento clave: una tiara formada por picos plateados y azules, que mantenía la estética del animal y dejaba ver su rostro confiado y sonriente. La modelo se movió con soltura, jugando con el cetro con forma de piquero que llevaba en la mano, y demostrando seguridad en cada giro.

Una propuesta que mezcla identidad, moda y show

La audiencia celebró la presencia de Ecuador en el escenario, y los clips de la presentación de Mejía ya circulan en redes sociales, donde destacan el dinamismo del traje y la actitud de la ecuatoriana.

Con esta presentación, Nadia Mejía marca uno de los momentos más fuertes de Ecuador en la fase preliminar y continúa su camino rumbo a la gran final del Miss Universo 2025. A las 07:00 inicia la segunda parte de la fase preliminar.

Según imágenes que circulan en redes, su familia, entre estos el artista ecuatoriano Gerardo Mejía, ya se encuentran en Tailandia acompañándola.

