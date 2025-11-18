Miss Universe 2025: ¿Ecuador presentará traje inspirado en piquero de patas azules?

Este 19 de noviembre es la presentación del traje típico en el Miss Universe 2025 y la competencia preliminar en donde las candidatas se presentarán en traje de baño y traje de gala.

¿Cuál es el traje típico de Ecuador?

Si bien Nadia Mejía ha dejado claro que se encuentra muy preparada para la preliminar y la gala final, no ha querido revelar ningún detalle de lo que veremos en competencia para 'tener sorpresas'. Sin embargo, al anunciarse la presentación del traje típico, la ecuatoriana subió a sus historias una publicación de una página de Ecuador donde se anuncia la hora de la competencia. Además, deja entrever que su traje típico podría estar inspirado en el piquero de patas azules de Galápagos, ya que en el post aparecen junto a su foto.

¿A qué hora es la presentación del traje típico y preliminar?

La presentación del traje típico se realizará este miércoles 19 de noviembre a las 13:00 de Tailandia (01:00 hora ecuatoriana). Mientras la competencia preliminar en traje de baño y gala se realizará a las 19:00 hora tailandesa (07:00 hora de Ecuador).

La gala final está prevista para el viernes 21 de noviembre, sin embargo en Ecuador se podrá ver la transmisión en vivo el jueves 20 a las 20:00.

¿Dónde ver EN VIVO el Miss Universo 2025?

La transmisión de las candidatas en traje de noche, traje de baño y traje típico se realizará a través del canal de Youtube del Grand TV.

