Estreno de MasterChef Celebrity Ecuador 2025: día, hora y dónde ver

La tercera temporada se estrena pronto por Teleamazonas, con nueva presentadora. Todo lo que debes saber

Virginia Limongi se ha integrado al ya consolido panel de jueces de MasterChef Celebrity Ecuador.

MasterChef Celebrity Ecuador regresa con fuerza para su tercera temporada, y los fogones de Teleamazonas se encenderán nuevamente el martes 18 de noviembre de 2025 a las 21:00, según confirmó la cadena.

¿Dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity Ecuador 2025?

Televisión abierta: el programa se transmitirá por Teleamazonas, canal 5 en Guayaquil y canal 4 en Quito, entre otras frecuencias.

En línea: también podrá seguirse el estreno desde el reproductor en vivo en la página web de Teleamazonas.

YouTube: los episodios estarán disponibles en el canal oficial del programa. En otras temporadas, los episodios se hacen públicos en la plataforma una vez terminada la transmisión en señal abierta, por lo que se espera que esto siga igual.

Nueva conductora en MasterChef Celebrity Ecuador

La temporada 2025 trae cambios importantes en la conducción. Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018, asume la conducción del programa, con el reto de mantener la esencia del programa y consolidar al reality más allá del rostro principal, tras la salida de Érika Vélez, quien condujo el programa desde que la franquicia llegó a Ecuador.

Por otro lado, regresan los chefs Carolina Sánchez, Jorge Rausch e Irene González, quienes pondrán a prueba la técnica y creatividad de los famosos participantes.

¿Quiénes son los participantes de MasterChef Celebrity Ecuador 2025?

En esta edición competirán 23 celebridades ecuatorianas provenientes del entretenimiento, redes sociales, música, deporte y moda. Entre ellas están: Monserrath Astudillo, Frickson Erazo, Mara Topic, Jorge Campozano, Giovanna Andrade, Hugo Quintana, Erika Toa Russo, Ana Paula Buljubasich, Ricardo Perotti, Karime Borja, Naykim Tzamarenda, Fer Guevara, Nexar Gómez, Carlos Luis Andrade, Sebastián Guayasamín, Josh Paredes, Bastián Napolitano, Sonia Luna, Andy Suzuki, Blanko, “El Jose” (José Luis Cañizares), Nicole Padilla y Beber Espinoza.

¿Qué novedades trae esta temporada de MasterChef Celebrity?

Los fanáticos del reality esperan retos más exigentes entre las novedades de este temporada, pruebas más intensas y desafíos que exijan técnica, rapidez y creatividad. Así mismo, como ya ha ocurrido en otras temporadas, esperan tener la oportunidad de conocer ese otro lado que no siempre es visible de sus famosos favoritos.

Por otro lado, algunas pruebas podrían realizarse fuera de la cocina tradicional, en locaciones exteriores o espacios sorpresa.

¿Qué se espera de la temporada?

Con una audiencia consolidada, MasterChef Celebrity Ecuador se mantiene como uno de los programas más vistos del país. La mezcla de gastronomía, competencia y figuras públicas genera gran expectativa, y esta nueva temporada promete momentos memorables, alianzas inesperadas y desafíos intensos.

Las temporadas anteriores de MasterChef Celebrity Ecuador se consolidaron rápidamente como algunos de los formatos más vistos de la televisión nacional. Desde su primera edición, el programa logró conectar con la audiencia gracias a la combinación de entretenimiento, humor y tensión culinaria, impulsada por la convivencia entre figuras reconocidas del país que se enfrentaban a retos cada vez más complejos. Los momentos emotivos, las rivalidades espontáneas y el crecimiento gastronómico de los participantes fueron claves para mantener la atención del público episodio tras episodio.

