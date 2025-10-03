MasterChef Celebrity Ecuador: conoce a todos los famosos de la tercera temporada
MasterChef Celebrity Ecuador arranca su tercera temporada con 23 famosos en competencia. Conoce a los nuevos participantes
Influencers, artistas, deportistas y más: la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador ya tiene a sus 23 participantes listos para encender los fogones. Entre los rostros más recientes confirmados por Teleamazonas están nombres como Andy Suzuki, Blanko, El Jose, Nicole Pinilla y el campeón de kick boxing Beber Espinoza.
Una temporada con nuevos sabores y muchas caras conocidas
El popular reality de cocina regresa con una mezcla explosiva de personalidades de distintas generaciones. Desde músicos y exreinas de belleza, hasta atletas y creadores de contenido digital. La conducción también se renueva: Virginia Limongi se une como la nueva presentadora del programa.
Cada semana, los concursantes deberán enfrentarse a exigentes retos culinarios para ganarse un puesto en el codiciado balcón y, por supuesto, acercarse a la gran final.
Los últimos cinco famosos que se suman a MasterChef Celebrity Ecuador
Estos son los más recientes integrantes que se unen al reto gastronómico:
- Blanko: El cantante quiteño de 21 años, conocido por sus ‘remix’ en TikTok, se ganó el cariño del público con éxitos como 'La sin sentimientos', junto a Alex Ponce. Su estilo fresco y su popularidad en redes lo traen ahora a la cocina más famosa del país.
- Andy Suzuki: Actriz, influencer y empresaria. Andy comparte en sus redes contenido sobre moda, salud, deporte y vida familiar. Cuenta con más de 196 mil seguidores en Instagram y más de 8,5 millones de ‘Me gusta’ en TikTok.
- El Jose: José Luis Cañizares, mejor conocido como 'El Jose', es comunicador, podcaster y creador de contenido. En su canal 'La House of Jose', habla de política, sociedad, cultura pop y relaciones. En TikTok acumula más de 21 millones de ‘Me gusta’.
- Nicole Pinilla: Fue reina de Machala en 2017 y desde entonces ha trabajado como modelo y creadora de contenido para marcas locales y nacionales. Su presencia en redes combina temas de moda, belleza y estilo de vida.
- Beber Espinoza: Conocido como 'Dinamita', este deportista de alto rendimiento fue triple campeón mundial de kick-boxing. A sus 54 años, sigue ligado al deporte como entrenador, y ahora da el salto a las cocinas de MasterChef.
Lista completa de participantes de MasterChef Celebrity Ecuador 3
Aquí te dejamos los nombres de los 23 famosos que competirán en esta esperada temporada:
- Ana Paula Buljubasich
- Andy Suzuki
- Bastián Napolitano
- Beber Espinoza
- Blanko
- Carlos Luis Andrade
- El Jose
- Erika Toa Russo
- Fer Guevara
- Frickson Erazo
- Giovanna Andrade
- Hugo Quintana
- Jorge Campozano
- Josh Paredes
- Karime Borja
- Mara Topic
- Monserrath Astudillo
- Naykim Tzamarenda
- Nexar Gómez
- Nicole Pinilla
- Ricardo Perotti
- Sebastián Guayasamín
- Sonia Luna
