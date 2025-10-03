MasterChef Celebrity Ecuador: conoce a todos los famosos de la tercera temporada

MasterChef Celebrity Ecuador arranca su tercera temporada con 23 famosos en competencia. Conoce a los nuevos participantes

Irene González, Carolina Sánchez y Jorge Rausch regresan como jueces en la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Influencers, artistas, deportistas y más: la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador ya tiene a sus 23 participantes listos para encender los fogones. Entre los rostros más recientes confirmados por Teleamazonas están nombres como Andy Suzuki, Blanko, El Jose, Nicole Pinilla y el campeón de kick boxing Beber Espinoza.

Una temporada con nuevos sabores y muchas caras conocidas

El popular reality de cocina regresa con una mezcla explosiva de personalidades de distintas generaciones. Desde músicos y exreinas de belleza, hasta atletas y creadores de contenido digital. La conducción también se renueva: Virginia Limongi se une como la nueva presentadora del programa.

Cada semana, los concursantes deberán enfrentarse a exigentes retos culinarios para ganarse un puesto en el codiciado balcón y, por supuesto, acercarse a la gran final.

Los últimos cinco famosos que se suman a MasterChef Celebrity Ecuador

Estos son los más recientes integrantes que se unen al reto gastronómico:

Blanko: El cantante quiteño de 21 años, conocido por sus ‘remix’ en TikTok, se ganó el cariño del público con éxitos como 'La sin sentimientos', junto a Alex Ponce. Su estilo fresco y su popularidad en redes lo traen ahora a la cocina más famosa del país. Andy Suzuki: Actriz, influencer y empresaria. Andy comparte en sus redes contenido sobre moda, salud, deporte y vida familiar. Cuenta con más de 196 mil seguidores en Instagram y más de 8,5 millones de ‘Me gusta’ en TikTok. El Jose: José Luis Cañizares, mejor conocido como 'El Jose', es comunicador, podcaster y creador de contenido. En su canal 'La House of Jose', habla de política, sociedad, cultura pop y relaciones. En TikTok acumula más de 21 millones de ‘Me gusta’. Nicole Pinilla: Fue reina de Machala en 2017 y desde entonces ha trabajado como modelo y creadora de contenido para marcas locales y nacionales. Su presencia en redes combina temas de moda, belleza y estilo de vida. Beber Espinoza: Conocido como 'Dinamita', este deportista de alto rendimiento fue triple campeón mundial de kick-boxing. A sus 54 años, sigue ligado al deporte como entrenador, y ahora da el salto a las cocinas de MasterChef.

Lista completa de participantes de MasterChef Celebrity Ecuador 3

Aquí te dejamos los nombres de los 23 famosos que competirán en esta esperada temporada:

Ana Paula Buljubasich

Andy Suzuki

Bastián Napolitano

Beber Espinoza

Blanko

Carlos Luis Andrade

El Jose

Erika Toa Russo

Fer Guevara

Frickson Erazo

Giovanna Andrade

Hugo Quintana

Jorge Campozano

Josh Paredes

Karime Borja

Mara Topic

Monserrath Astudillo

Naykim Tzamarenda

Nexar Gómez

Nicole Pinilla

Ricardo Perotti

Sebastián Guayasamín

Sonia Luna

