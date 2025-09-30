MasterChef Celebrity: Los nuevos competidores están listos para ingresar a la cocina

El primer fin de semana de octubre, los participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity partirán rumbo a Colombia para arrancar las grabaciones del reality de cocina.

Teleamazonas ya comenzó a calentar motores con las promociones y reveló a varias figuras: la actriz Monserrath Astudillo, la Miss Universo Ecuador 2024, Mara Topic, el actor Jorge Campozano, la presentadora y actriz Giovanna Andrade y el exfutbolista Frickson Erazo. También suenan otros nombres: Juan Carlos Román, Carolina Jaume y Carlos Luis Andrade.

Antes de subirse al avión

Antes de subirse al avión, los famosos, que deben firmar un documento para no soltar ni un chisme adelantado, tienen una reunión con la producción para recibir indicaciones: qué llevar en la maleta y, sobre todo, que eviten ropa con marcas visibles.

En Bogotá, tendrán hospedaje y alimentación incluidos. La gran pregunta que todos se hacen es cuánto ganan. No hay una cifra única: el pago depende de la trayectoria y popularidad de cada participante. Se dice que en Ecuador existe hasta una “tabla” para calcular lo que recibirán. En las primeras ediciones, a algunos ni siquiera les ofrecían incentivo económico. Como dicen en el medio: todo depende del pato.

Algunos pulen conocimientos

Algunos llegan con conocimientos, como es el caso de Carlos Luis Andrade, quien tiene mano para la cocina (incluso su esposa, Gaby Díaz estudió gastronomía y ambos se divierten cocinando en casa). Por cierto el viernes pasado celebró orgulloso que su hija, Poly, juró la bandera. Otros llegan ‘verdes’, es decir no saben nada. La cantante Yilda Banchón confesó que cuando intervino en el programa no sabía ni hervir agua, igual que su mamá y mánager, también llamada Yilda.

En otros países, hay famosos que se lo toman tan en serio que contratan chefs privados para perfeccionar técnicas. Eso hizo el actor argentino Juan Soler, radicado en México, cuando concursó en Top Chef VIP (Telemundo), hasta que debió abandonar el show por problemas de salud.

El debut de Virginia Limongi

La nueva imagen del programa, Virginia Limongi, también prepara maletas. Según gente cercana, su hija, Virginia María, se quedará en Ecuador al cuidado de su abuela María Fernanda, abogada y gran apoyo de la presentadora.

