El actor Juan Soler reaparece tras crisis de salud

Se recupera de un cuadro de agotamiento extremo que lo obligó a dejar Top Chef VIP y disfruta un viaje de descanso en Lisboa

El actor argentino Juan Soler, radicado en México, reapareció tras la crisis de salud que lo obligó a abandonar el reality Top Chef VIP (Telemundo).

El galán de Cañaveral de pasiones sufrió un burnout, un agotamiento extremo que le provocó presión arterial muy alta y lo llevó al hospital. “Derivó en un daño renal y tengo que atenderlo”, explicó.

Ya recuperado, él compartió en sus redes imágenes de un viaje de descanso a Lisboa, Portugal, junto a su novia, la presentadora Paulina Mercado. “El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”, expresó Soler, recordando una frase del novelista francés Marcel Proust.

Días atrás, Soler fue hospitalizado de emergencia en Colombia y tuvo que desmentir los rumores de que había sufrido un infarto. Aclaró que lo que realmente padeció fue un cuadro de agotamiento extremo, derivado del exigente ritmo de grabaciones.

La decisión que tomó...

“Este trajín del día con día, el grado de compromiso que asumí con este programa… además de que dejas de hidratarte, dejas de descansar. Se graban dos programas diarios de lunes a viernes y los fines de semana yo tomaba clases por fuera con un chef que contraté personalmente. No había descanso. Llegó un momento en el que el cansancio fue extremo y sufrí un golpe de deshidratación muy severo que me llevó al hospital”, relató.

Aunque los médicos detectaron una ligera alteración en la función renal, todo se resolvió a tiempo. “Me dijeron que había una pequeña discrepancia en las mediciones de la parte renal, pero bien atendido, se solucionó todo y estoy perfectamente bien. El doctor me dijo: ‘Qué bueno que tomaste la decisión de salirte y atenderte, porque podía haber llegado a mayores’”, concluyó el actor.

La cocina lo ayuda a conquistar

Juan considera que su habilidad para cocinar fue un punto a favor mientras conquistaba a su novia Paulina. Además, reveló lo emocionadas que se sentían sus hijas Mia y Azul (fruto de su extinto matrimonio con Maky) ante este proyecto que debió abandonar por motivos de salud.

