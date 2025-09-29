Lazito de la farándula enfrenta a la justicia el 8 de octubre

El proceso legal iniciado por la influencer Sarah Gabriela Alarcón contra el panelista de Ecuavisa Wilson Leonardo Quezada Coronel, conocido como Lazito de la farándula, entra en una etapa clave tras varios intentos fallidos de notificación.

La hija de Gabriela Pazmiño Yépez, presentó la denuncia el 9 de julio, a través de su abogado Carlos Luis Sánchez, en la Unidad Judicial Norte 1 Penal de Guayaquil. En su acusación señala que los comentarios emitidos por él en el programa Los Hackers la vincularon con el modelo brasileño Cezar Augusto —expareja de Virginia Limongi—, lo que le habría causado un perjuicio moral y económico, afectando su imagen pública.

La influencer solicit´ó una sanción de 30 días de privación de libertad para el denunciado, además de la reparación integral de los daños ocasionados.

Audiencia programada

Ambas partes fueron convocadas a una audiencia oral y pública de conciliación y juzgamiento, fijada para el 8 de octubre a las 08:30, en la Unidad Judicial Norte 1 Penal del Guayas. Según el escrito judicial, la diligencia se desarrollará bajo los principios constitucionales de concentración, contradicción y dispositivo, con la práctica de pruebas documentales, testimoniales y periciales.

Resistencias a la citación

Pese a mostrarse a diario en pantalla, Lazito habría intentado evadir la citación durante semanas. Los guardias de Ecuavisa incluso se negaban a recibir el documento en su nombre, obligando al abogado de la denunciante a solicitar la aplicación del artículo 55 del Código Orgánico General de Procesos: notificación mediante tres boletas consecutivas en el lugar de trabajo y fijación del documento en la puerta, con registro fotográfico.

Finalmente, al ser notificado, el panelista respondió con un escrito en el que acusa a la denunciante de convertir el trámite en un espectáculo mediático:

“Es evidente que se busca convertir este trámite judicial en un espectáculo mediático, incitando a los medios públicos que me va a llevar a La Roca, que me va a dar cadena perpetua, con la intención de desprestigiar mi buen nombre y afectar mi honra”.

La audiencia del 8 de octubre será decisiva para determinar hasta qué punto la pantalla puede convertirse en un terreno de impunidad o de rendición de cuentas.

