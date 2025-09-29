Expreso
Chef Carito.
El baby shower de la hija de chef Carito se organizó en Cuenca.Instagram Chef Carito

Chef Carito espera a su hija Alaia y mantiene su lugar en MasterChef Celebrity

La cuencana acaba de celebrar el baby shower de su hija, Alaia

Aunque Carolina Sánchez, más conocida como Chef Carito, atraviesa su sexto mes de embarazo, será parte del jurado de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, cuyas grabaciones comenzarán la próxima semana en Bogotá, Colombia.

La cuencana, que a los siete años preparó su primer plato, un tradicional locro de papas, vive uno de los momentos más dulces de su vida. Celebró el baby shower de Alaia, su primera hija, cuyo nombre en vasco significa ‘alegría’. Cada día la siente más, sobre todo cuando patea su vientre.

La niña nacerá en España

El nacimiento de la bebé será en España, donde reside junto a su esposo, Iñaki.

La reunión, organizada por su madre y cuñadas, convocó a familiares y amigos cercanos en su natal Cuenca. No faltaron los dulces y la rica torta. Érika Vélez, expresentadora de MasterChef Ecuador, le envió un cálido saludo y sus felicitaciones.

Hace poco, Chef Carito viajó por Europa. En Italia se dejó conquistar por la gastronomía local, una experiencia que compartió con sus seguidores en redes sociales.

En julio anunció su embarazo a través de una publicación en Instagram. Poco después confirmó que esperaba a una niña.

Este 2025 también le trajo logros profesionales: en marzo inauguró una isla de venta de tartas vascas en un centro comercial de Quito.

En MasterChef es jueza desde 2019.  Fue premiada en el 2018 con una estrella Michelin por su restaurante Ikaro, ubicado en la ciudad española de Logroño. 

