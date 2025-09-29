Chicho Trujillo inicia quimioterapias y se corta el cabello

El chico reality Chicho Trujillo, quien se encuentra en Estados Unidos, se cortó el cabello porque el lunes 29 de septiembre inicia las quimioterapias. Padece cáncer de colon en etapa 3.

“El 20 de agosto me dieron una noticia que cambió mi vida: me detectaron cáncer de colon en etapa 3. Ya pasé por mi primera cirugía y ahora me preparo para la siguiente etapa. Inicio las quimioterapias. Decidí cortarme el cabello, no lo hago con tristeza, sino con valentía. Alguien muy cercano me aconsejó hacerlo porque es más duro verlo caer poco a poco. Siento miedo, pero también me siento muy positivo. Sé que cada paso me acerca a la sanación”, comentó.

El 7 de septiembre, Chicho comunicó a través de sus redes sociales su enfermedad: “No voy a mentir, tengo miedo porque no sé qué es lo que vaya a pasar, pero tengo la certeza de que no me voy a rendir. Estoy con mi familia y juntos saldremos de esta. Empieza una batalla, pero también un aprendizaje”, expresó en ese momento.

Recibe apoyo de sus amigos y seguidores

Desde entonces talentos y amigos le han enviado mensajes de solidaridad, entre ellos, María Teresa Guerrera, quien enfrenta un cáncer en los ovarios; Diego Sportono, Kimberly Cedeño, Denisse Angulo, Santiago Castro, Marlon Acosta, Tábata G´álvez, Gabriela Guzmán y Dieter Hoffmann.

Su nombre real es Érick, aunque en el mundo del espectáculo y entre sus amigos es conocido como Chicho. Periodista de profesión y figura recurrente en los reality shows, su vida ha estado marcada por giros inesperados.

Otro problema de salud

En 2021 atravesó un duro momento de salud tras una enfermedad cerebral que, según sus propias palabras, le dejó secuelas en la memoria: “Tengo memoria a corto plazo, ha sido un proceso lento y complejo. Por respeto a mi familia no lo conté”, confesó entonces.

Las complicaciones derivadas de ese proceso afectaron su metabolismo y le hicieron subir de peso, motivo por el cual decidió someterse a una lipoescultura, buscando recuperar el buen estado físico.

En el plano sentimental, su relación con la chica reality Nathaly Carvajal ha atravesado por conflictos. Ella permanece en Ecuador. Recientemente comentó que viajará a Estados Unidos pronto.

