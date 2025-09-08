Chicho Trujillo enfrenta el cáncer: "Tengo miedo, pero no me voy a rendir"

El exchico reality atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. Recibe tratamiento médico en Estados Unidos

Chicho Trujillo atraviesa una etapa difícil, pues enfrenta serios problemas de salud. Reveló que el pasado 20 de agosto recibió una noticia que transformó por completo su vida: “Me dijeron que tengo cáncer”.

Érick Trujillo, más conocido como Chicho desde que se convirtió en chico reality, expresó: “No sé cómo describir exactamente lo que sentí en ese momento, fue una mezcla de miedo, sorpresa y tristeza. Pero ahora estoy aquí, con fortaleza y valentía, porque esta batalla se gana con la mente y, sobre todo, con la fe en Dios. Ya tuve mi primera cirugía y pronto comenzaré el tratamiento”.

(Te invitamos a leer: La boda de la Prefecta Maravilla hace reír a Marcela Aguiñaga)

Aunque admite sentir temor, asegura que no se dará por vencido: “Tengo la certeza de que no me voy a rendir. Estoy con mi familia y juntos saldremos adelante”.

Reciente operación

El guayaquileño fue intervenido recientemente en Estados Unidos, procedimiento que mantuvo en absoluto hermetismo. Su prioridad es recuperar la salud. No volverá a Ecuador por un largo periodo, ya que debe someterse a un proceso integral.

Además de esta prueba, Chicho también ha lidiado con la infirtelidad y en busca de bienestar, se sometió a una cirugía estética para mejorar su apariencia. Optó por una abdominoplastia, con la que eliminó el exceso de grasa acumulada, consecuencia en gran parte de los cambios metabólicos que experimentó tras una grave afección cerebral en 2021.

Problemas con Nathalie

Entre las muestras de apoyo que ha recibido en redes sociales, destacó el mensaje de su pareja, Nathalie Carvajal: “Todo va a estar bien. Siempre juntos”. La relación no ha estado exenta de altibajos, con separaciones e incluso rumores de divorcio. Durante esos distanciamientos, ella mantuvo un sonado vínculo con Carlos José Matamoros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!