La boda de la Prefecta Maravilla hace reír a Marcela Aguiñaga

La prefecta del Guayas dice que disfruta las imitaciones y no se perderá la parodia de su boda ​

El matrimonio de Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, y Mauricio Guim se celebró el 9 de agosto en el Palacio de Cristal. Casi un mes después, se ‘oficia’ por las redes sociales otro enlace muy comentado: el de la Prefecta Maravilla, una parodia del actor y director Fernando Villarroel, como parte de Humor Express, ‘bautizada’ como ‘La boda del año’. Las invitaciones digitales, por supuesto, se hicieron llegar con anticipación.

La política confiesa que no le molestan las imitaciones: “Al principio, cuando vi a la Prefecta Maravilla, me sorprendí porque no me lo esperaba. Pero me dio risa, es un personaje simpático. Yo siempre digo que en política hay que aprender a reírse de uno mismo; si no, la vida se nos hace muy pesada”.

No se perderá la boda

Christian Maquilón: "No me inviten a ‘chupar’, invítenme a comer" Leer más

Añade que no piensa perderse ese matrimonio por nada: “Por Instagram hasta le reclamé (a Fernando) que no me llegó la invitación. Nosotros lo tomamos con humor, siempre. ‘El Chino’ es el primero que ve esas parodias, se mata de la risa y después me las comparte. En la casa nos reímos mucho con eso”.

No descarta un préstamo de su armario: “Capaz que ni coincidimos en tallas… aunque, quién sabe, de pronto le puedo prestar mis botas”.

La idea de un encuentro entre la original y su versión cómica no le desagrada en absoluto: “Sería divertidísimo que la original comparta escenario con la Prefecta Maravilla. Habría que preguntarle a la gente si les gustaría. Yo me muero de risa”.

(Te invitamos a leer: Christian Maquilón: "No me inviten a ‘chupar’, invítenme a comer")

La Prefecta Maravilla en el Top Five

Fernando Villarroel, conocido por dar vida a El compadre Garañón, Jocelo y Jonathan Sangrera, y que además comparte escenario con su esposa Paola Olaya, dijo: “En Humor Express arrancamos con la parodia de la Prefecta Maravilla hace como un año. El nombre salió porque descubrimos, revisando un poco su material, que ella alguna vez subió videos disfrazada de La Mujer Maravilla”.

El público, tanto en redes sociales como en la calle, le pide que graben juntos. “Ya logramos contactarla, está dispuesta a participar y toca cuadrar horarios. Lo chévere es que la prefecta disfruta la parodia: le da like, comparte vídeos y hasta comenta. Eso demuestra su nivel de inteligencia, sabe que es una figura relevante. Y nosotros justamente parodiamos eso: lo relevante. Aunque, no todos reaccionan como ella ni lo entienden”, añade.

Llevarla al teatro

El comediante planea ahora llevar a la Prefecta Maravilla a los teatros y eventos en vivo: “El público lo está pidiendo. Cuando subimos las invitaciones de la boda, muchos pensaron que era una obra de teatro y me pedían entradas”.

No es su única parodia política, también están Maduro (Mal-duro), Petro (Petronio), Aquiles Álvarez (Combustible Álvarez), EcoVinia, Turismito Olsen… “pero en nuestro Top Five, la Prefecta Maravilla es de las favoritas”.

El lunes 8 de septiembre están invitados a ‘La boda del año’ por redes sociales. Se trata de un episodio especial que durará más que otros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!