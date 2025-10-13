La hija de Virginia Limongi conoció al chef Jorge Rausch de MasterChef

Mientras Virginia Limongi se encuentra en Bogotá, Colombia, participando en las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador, su nena Virginia María celebró su quinto cumpleaños rodeada de su familia. La pequeña disfrutó de una linda reunión organizada por sus seres queridos, aunque en las fotos compartidas por la exreina de belleza en Instagram fue evidente la ausencia del padre, Cezar Augusto.

Días atrás, Cezar generó comentarios en redes al lanzar una encuesta: si la madre viaja, ¿con quién debería quedarse la hija: con familiares, amigos o con el padre? La pregunta desató todo tipo de opiniones entre sus seguidores.

Por otro lado, Virginia María ya vivió un momento muy especial al conocer (a la distancia) al reconocido chef Jorge Rausch, a quien ella, con su espontaneidad infantil, apodó “el que no tiene pelo”. El jurado del programa prometió cocinarle algo delicioso, y ambos se despidieron como grandes amigos.

Una relación que terminó

Aunque en julio del 2025 se hizo público, Virginia Limongi, expresentadora de En contacto, y el brasileño Cezar Augusto, de Soy el mejor ya estaban separados desde enero..

La expareja dejó de publicar fotos en sus respectivas cuentas de Instagram. A la Miss Ecuador 2018 se la veía con su hija Virginia María, en su trabajo, en viajes, con familiares o mascotas. Él brillaba por la ausencia. No era la primera vez que se daban estas crisis.

Ellos tomaron caminos separados. Virginia le dijo adiós al programa En contacto, luego de más de tres años y tras la salida de Érika Vélez de MasterChef. Cezar se mantiene en el reality de cocina.

