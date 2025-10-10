Teresa Arboleda acertó con su look en la sesión solemne por fiestas de Guayaquil

Autoridades e invitados acudieron a este evento que se desarrolló en el Malecón 2000

Teresa Arboleda fue condecorada por su trayectoria en la Comunicación.

Por los 205 años de independencia de Guayaquil, se desarrolló la sesión solemne en el Malecón 2000, una ocasión para que autoridades e invitados lucieran sus mejores galas. Algunos acertaron y han mejorado en su vestir, otros prefieren excesos.

Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez, Alcalde de la ciudad. Christian Vinueza

La creativa de moda Amparo Gómez destaca que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lució un atuendo fresco y tropical, con colores representativos de la ciudad. “La corbata, con detalles que evocan las rayas de la bandera de Guayaquil, complementó perfectamente la ocasión conmemorativa”, dice.

El asesor de imagen José Hidalgo considera que el funcionario ha mejorado su selección de atuendo desde la primera sesión solemne que dirigió. “Esta vez acertó en el tono y en el entalle del traje. La corbata estampada también fue una buena elección”.

(Te invitamos a leer: Jasú Montero: “Mi mayor valor es que mis actos hablan más que mis palabras”)

Teresa Arboleda

A decir de Amparo Gómez, la comunicadora Teresa Arboleda “lució espectacular en un conjunto rojo; las miradas se dirigían hacia ella, irradiando elegancia, sencillez y seguridad”.

Mar Rendón y Johann Vera se reúnen con el nuevo elenco de MasterChef Celebrity Leer más

Teresa Arboleda fue una de las mejores vestidas, con un color y cortes en tendencia. “Me encanta que haya escogido un tono que rompe la monotonía visual del celeste y blanco”, sostiene el experto Hidalgo.

Soledad Diab

En cuanto a la concejal Soledad Diab, Gómez señala que destacó con un elegante vestido turquesa que realza su figura y porte. “Su presencia reflejó vitalidad y elegancia, en sintonía con el espíritu festivo de la jornada”.

Soledad Diab. Christian Vinueza

Soledad Diab lució impecable, según José Hidalgo. “El color turquesa resalta su tono de piel y sus ojos. El corte del traje fue ideal para la hora y el evento”.

Tatiana Coronel

La vicealcaldesa de la ciudad, Tatiana Coronel, “vistió un modelo rojo de corte ajustado y escote pronunciado, quizá no el más apropiado para la ocasión. Sin embargo, su juventud y belleza destacaron por encima de todo. Tal vez le faltó asesoría en su imagen”, indica Gómez.

Tatiana Coronel, vicealcaldesa de la urbe. Christian Vinueza

Sobre ella dijo José Hidalgo: “Su traje era más apropiado para una fiesta que para una sesión solemne. Demasiado escote y aberturas en la cintura para el tipo de evento, y el tono rojo acentúa aún más el aire sexy del diseño”.

Tahiz Panus

La directora de Eventos Especiales y Promoción Cívica del Municipio, Tahiz Panus, según la diseñadora, lució un conjunto sastre de estilo varonil, sobrio y distinguido, cuyo tono azul aportó equilibrio y carácter, perfectamente acorde con la solemnidad del evento.

Tahiz Panus. Christian Vinueza

El asesor de imagen dice de Tahiz: “La paleta de colores y el entalle fueron muy adecuados, pero no sale de su mismo estilo: siempre el traje sastre. Debería variar. Me hubiese gustado verla con el cabello más prolijo y cepillado, la ocasión lo ameritaba”.

La Bombón

La Bombón optó por un estilo más tradicional, pero Gómez considera que su look se percibió algo descuidado para la ocasión: “Un cabello más arreglado o recogido habría aportado mayor armonía y presencia a su imagen general”.

La Bombón. Christian Vinueza

Aunque esta vez la política dejó atrás los trajes de coctel y prefirió la sobriedad del sastre, “el escote es demasiado pronunciado para su edad y para el tipo de evento. El cabello debió llevarlo recogido, y el abanico desentona totalmente con su look”, explica Hidalgo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? SUSCRÍBETE AQUÍ