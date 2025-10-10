Jasú Montero​: “Mi mayor valor es que mis actos hablan más que mis palabras”

Luego de ser blanco de rumores, la cantante y presentadora considera que su vida privada no es tema de debate público

Jasú Montero (45) es presentadora del espacio digital En exclusiva de TC. No es la primera vez que hace farándula. Antes lo hizo en Caiga quien caiga junto a Marián en Canal Uno, cuando también integraba el recordado grupo musical Kandela & Son.

Con el paso de los años, formó parte de Vamos con todo y participó en Faranduleros. Hoy, la carismática cantante continúa activa en el matinal De casa en casa y también como locutora en Guayaquil se prende, de La Otra FM, donde sigue demostrando su talento y versatilidad frente a los micrófonos.

¿Aún le cuesta hablar del prójimo o ya se siente como pez en el agua?

Ya no me cuesta. Trato de no inmiscuirme, de mantener los límites. Si es algo jocoso, me divierto; pero si es algo que denigra u ofende a otra persona, no lo comparto, porque creo que todos merecemos respeto. A veces me doy cuenta de que existe maldad o se trata de algo personal.

"No me apasiono, hay gente que sí lo hace"

No es ofensiva, pero su estilo es directo.

No soy peleona ni despotrico de la gente. No es mi estilo. Siempre me han dejado ser y nunca me han dicho que sea la mala o que haga tal o cual comentario en contra de alguien. Eso me ha permitido continuar. La farándula es un tema muy delicado. No me apasiono, hay gente que sí lo hace.

A veces se nota la mala onda en reporteros y comentaristas.

Los programas o páginas en Internet se escudan en el ‘supuestamente’ o en que no dan nombres. Lanzan lo que les da la gana y evaden responsabilidades. Debería existir una ley que regule estas situaciones para proceder a una denuncia. No hay derecho y no es justo.

¿Tiene límites cuando da sus opiniones?

Por supuesto. Muchas críticas recibió Joselyn Encalada cuando la lanzaron como presentadora de noticias, pero no es culpa de ella. Es lo que quiere el canal (Oromar TV). A lo mejor es el estilo que buscan: que hable de tal o cual manera o que haga show. Les genera. Cuando yo empecé, tuve un montón de errores, era complicado. Se aprende en el camino, es un proceso. Hablar en cámaras es complicado. Antes la gente nos dejaba fluir, ahora todo es inmediatez por las redes sociales. No perdonan.

Fue cuestionada por decir que su compañero Cezar Augusto tiene derecho a caerle a puñete a un periodista de farándula que lanzó ciertas declaraciones, y por ello se dijo que usted incitaba a la violencia.

La gente lo manejó a su conveniencia. No vio la nota, solo escuchó y repitió. No me complico.

¿Apoya que se sigan procesos legales?

En el caso de Sarah Gabriela Alarcón fue necesario. Me pongo en el lugar de su madre, Gabriela Pazmiño Yépez, porque se metieron con la honra de su hija. Sentí que los comentarios que se lanzaron fueron muy fuertes. No hay derecho. En otros casos, es parte de…

Sorprendió que en el espacio digital Fuull Farándula, muy sueltos de huesos y sin importar las consecuencias, hicieran insinuaciones sobre su orientación sexual.

Fue una calumnia lo que dijeron de mí. Si te ven con muchos hombres, eres de lo peor; si no te ven con pareja, también dicen lo que les da la gana. Hablé con la persona dueña de ese espacio y le pregunté cuáles eran las razones de sus ataques. No soy una mujer de la vida ni mujer de narco, ni me han conocido en algo indebido. Los directivos también hablaron con él. Me ofreció disculpas y tuvieron que borrar esas calumnias. Siempre he manejado mi vida sentimental con bajo perfil. He sido de relaciones largas, no soy de vaciles, ni de que en una fiesta me vieron con uno y luego con otro. Tampoco me agrada salir con gente de televisión. Así soy.

Muchos opinarán que no tiene que dar explicaciones.

Exactamente. No voy a estar con un hombre que no vale la pena solo para darle gusto a la gente, ni cambiar mi forma de ser por otros. Están equivocados.

"No puedo gastar mis energías en fastidiar a alguien"

Disfruto mi soledad. Eduardo sánchez

¿Por qué cree que la atacaron?

Creo que fueron incentivados por alguien. Antes, en la TV abierta existía más cuidado al hablar; en lo digital, no les importa. Se ha dado un gran cambio hasta en el léxico.

¿Cree que, por ser compañera de Silvana Torres, a quien muchos le tienen fastidio, fue una víctima colateral?

No lo entiendo ni lo entenderé. No puedo gastar mis energías en fastidiar u odiar a alguien. Me centro en hacer algo productivo para mí. La farándula existe, pero no para hacer daño, inventar u ofender. Existe para entretener.

Ya no existe ese contenido farandulero…

Mucha gente intenta hacer daño. Se puede hacer una broma o una pregunta pícara. Con la mayoría de los que están al frente de las páginas de farándula me llevo bien, conocen mi trabajo y trayectoria.

¿Es muy exigente en el amor?

En estos tiempos es complicado encontrar a alguien que valga la pena para darme una oportunidad en el amor. En el canal solo hay chicos reality, son unos niños. Dicen que porque estás sola no eres feliz. No es cierto. Cuando mi hija comparte con su padre (Leonardo Martillo), disfruto mi soledad y aprovecho para hacer un montón de cosas. No me hago la exquisita, pero encontrar en estos tiempos un buen hombre es como encontrar una aguja en un pajar. Cuando llega, llega, aunque sea un chiro; pero tampoco estoy dispuesta a mantener a nadie. ¿A cuenta de qué? Solo por sexo, de sexo no se vive.

"A mi hija no quiero darle un mal ejemplo"

Cuando hay hijos, algunas madres se cuidan por ellos.

Siempre pensaré en mi hija. No voy a meter a cualquier hombre en mi casa ni cortaré su privacidad. Dormimos juntas, si queremos vestimos pijamas, estamos en nuestra casa. Soy muy desconfiada, ahora ni en la familia se puede confiar. Además, me cuido mucho por mi hija Leonela (ya casi tiene 11 años). No quiero darle un mal ejemplo. Si le presento a alguien, es porque ya es una relación formal.

A Marián Sabaté le atraen los hombres más jóvenes o, como dicen, le gusta el colágeno.

(Suelta una carcajada) Prefiero los de mi edad o algo mayores. No me interesa terminar de criar a un hombre y menos que no quiera a mi hija. Me da un ataque si ocurre eso. Ya pasé esa etapa de estar cocinando o planchando camisas. A la única persona que le cocino es a mi hija. La mujer, entre más tiempo está sola, se hace exigente. Aunque me digan que moriré sola, no me importa, porque vivo y disfruto a mi manera. No le he pedido a Dios una pareja pero, si llega, no es para aparentar ni mantener a nadie.

A pesar de estar en TV, la música sigue siendo una parte importante de su vida.

Estoy haciendo canciones para luego lanzarlas y grabar videos. Tengo dos cumbias, Mejor sola y Egoísta (un video que grabé con Renier Izquierdo), un cover de Galy Galiano y un vallenato (aún no tiene nombre).

Usted comentó que una amiga la traicionó y enseguida los comentarios la señalaron a Dora West.

Eso ocurrió hace mil años, cuando era jovencita. Yo tenía una amiga a la que le contaba mis penas. Me agarró en un momento en que estaba muy mal en el amor. La persona con la que yo andaba dejó el teléfono y vi que decía “mi amor”. Marqué y le sonó el teléfono a ella. Le costó el puesto. Me dolió el corazón, porque confiaba en esta persona. Cambié mucho, ahora no le brindo mi amistad a cualquiera. Lo que inventaron no es verdad, porque nosotros en el grupo (Kandela & Son) conocíamos nuestros límites y éramos respetuosas, aunque teníamos nuestro carácter. Nunca imaginé que las dos estuviéramos en matinales. Siempre fuimos muy disciplinadas y estuvimos bien representadas. Aquello no se puede negar. Ahora las agrupaciones no duran.

¿Existe la posibilidad de que alguna vez retomen esa amistad?

La gente mala inventa y dice que nos peleamos por Danilo (Vitanis) o por plata (risas). Él siempre fue muy respetuoso con todas. Algo tan sencillo como que ambas (ella y Dora) tenemos temperamentos diferentes y, por cosas de la vida, así fue, nada más.

Çon su hija Leonela. Cortesía

Nos preparamos para despedir el 2025...

Después de la pandemia ya no planifico nada, dejo que fluya. En 2020 iba a celebrar los 40; era algo nuevo, porque nunca lo hago, pero la crisis sanitaria me lo impidió. Antes de finalizar el 2025 lanzaré la canción Un largo viaje. Mi hija estudia canto. No será cantante, pero es bueno que aprenda de todo. Cuando estuve embarazada, le cantaba ese tema. Yo estudié en Bellas Artes. Ella nació con ese talento, además dibuja y pinta.

