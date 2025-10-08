Luis Rúa suspendido por ser testigo de Lazito en proceso legal sin avisar a sus jefes

El reportero está cubriendo la acción legal en contra del presentador y sus jefes consideran que no puede ser juez y parte

Luis Rúa, reportero del programa digital Viralizados, fue suspendido de sus labores por decisión de sus jefes inmediatos, Niurka Moncayo y Jorge Luis Jara. La razón: nunca les comunicó que es uno de los testigos de Leonardo Quezada Coronel en el proceso legal iniciado por la influencer Sarah Gabriela Alarcón, quien considera que las expresiones vertidas por este panelista (Lazito) en una de las emisiones de Los Hackers afectaron su imagen y su buen nombre.

El silencio que provocó el conflicto

Luis no solo omitió informar este hecho, sino que además estaba designado para cubrir los pormenores de la audiencia prevista para el miércoles 8 de octubre en la Unidad Judicial Penal Norte 1, la cual posteriormente fue reprogramada para el 24 del mismo mes. Sus jefes consideran que no se puede ser juez y parte ya que, como comunicador, debe mantener objetividad e imparcialidad.

“No puede ser juez y parte”, dicen sus jefes

Según Jorge Luis Jara, “lo que hicimos fue suspenderlo temporalmente, debido a una falta de comunicación con el equipo. No nos informó algo tan importante como el hecho de que sería testigo en un caso que, por ética profesional, no puede cubrir periodísticamente. No puede realizar notas sobre un proceso en el que está directamente involucrado. Nuestra intención es proteger la imparcialidad del programa”.

Añadió que “en la producción tratamos, dentro de lo posible, de hacer farándula responsable. No controlamos las opiniones personales de los panelistas, pero exigimos respeto. Y cuando alguien se ha excedido, ha sido suspendido o ha pedido disculpas públicamente. Incluso, en algunos casos, ha sido separado del equipo”.

La suspensión de Luis se mantendrá hasta el 1 de noviembre. Luego se tomarán decisiones. ¿Se perdió la confianza?

Otros convocados al proceso de Sarah Alarcón vs. Lazito

De acuerdo con el documento emitido por la Función Judicial, han sido citados a la audiencia además: Francisco Moisés Delgado Martínez (La Víbora), Gabriela Graciela Guzmán Vásquez, Víctor Guillermo Carrillo Quintero, María Lissette Cedeño Gómez, Dieter Dustim Hoffmann Jaramillo, Samantha Steffi Grey Bermeo, Gabriela Lissette Pazmiño Yépez, Valentina Vinueza Coello, Lucía Jaén Baux y Francisco Javier Andrade Villagómez, entre otros.

