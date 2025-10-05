Emilio Sueños: Expanelista de farándula fallece por un infarto

Según su exjefe Andrés Villalva se preparaba para un concurso de fisicoculturismo

El expanelista de farándula y modelo Emilio García, conocido como Emilio Sueños, falleció el domingo 5 de octubre a causa de un infarto en el hospital del Guasmo, según confirmó su exjefe Andrés Villalva. Trabajó en el desaparecido Agárrate de Telepremier. En ese espacio televisivo compartió con Soraya Guerrero, Mayra Jaime y Jomahira Ganchozo.

“Siempre se preocupó por lucir bien. Iba al gimnasio porque estaba preparando su cuerpo para participar en un concurso de fisicoculturismo. Sé que tomó ciertos productos que le afectaron la parte respiratoria. Lo llevaron a una casa de salud hace algunos días y falleció hoy por un infarto”, lamentó Villalva.

No tenía familia en Ecuador. “Sus parientes viven en Venezuela, aquí solo tenía amigos. Aún no se sabe si sus restos descansarán en Ecuador o se los lleven a Venezuela”, agregó.

Villalva recordó que Emilio amaba la televisión. “Cuando salió Carolina Jaume, él entró al programa. Era divertido, extrovertido, puntual, amaba la belleza y era un soñador”, comentó.

Obsesionado con la belleza

Durante su vida, Emilio Sueños se sometió a varias cirugías estéticas en el rostro y el cuerpo. En su adolescencia fue víctima de acoso escolar y de burlas por su aspecto físico. “Era flaco, la nariz demasiado ancha, los labios enormes (lo comparaban con un payaso) y le faltaba un diente, condición que heredó de su madre”, expresó el comunicador en entrevistas pasadas.

Su apariencia y personalidad también fueron motivo de señalamientos, sobre todo cuando decidió teñirse el cabello de rubio y usar lentes de contacto azules para imitar a su ídola Mía Colucci, personaje interpretado por Anahí en la serie mexicana Rebelde.

Sus primeras cirugías se las hizo en Venezuela y luego en Ecuador: rinoplastias, marcación abdominal, aumento de glúteos, simetrización de labios y arreglos dentales completaron su transformación.

Lo comparaban con Dupleint

En Ecuador también participó como extra en producciones de Ecuavisa. Sobre la televisión local, decía que “la farándula es ruda en Guayaquil, pero siempre se debe comentar de manera respetuosa. A mí me llamaban el suplente de Carolina Jaume”. No le molestaba que lo compararan con Giovanny Dupleint y se sentía orgulloso de vestir bien.

“Vengo de una familia humilde, pero me preparé. Siempre soñé con estar en pantalla, estudié teatro y comunicación. La perseverancia es fundamental”, decía sobre su trayectoria.

