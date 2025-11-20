Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025: de la polémica a la corona en Bangkok

Fátima Bosch se coronó Miss Universo 2025 en una final marcada por polémicas y mensajes de empoderamiento

Fátima Bosch respondió sobre lo que significa ser mujer y Miss Universo en 2025. Su mensaje fue directo, empoderador y conectó de inmediato con el público.

La 74.ª edición de Miss Universo coronó este viernes 21 de noviembre a Fátima Bosch, representante de México, como la nueva reina universal. La final, celebrada en el Impact Arena de Bangkok, estuvo marcada por tensión, polémicas, historias de resiliencia y un mensaje de empoderamiento que convirtió a Bosch en una de las figuras más sólidas del certamen.

Desde las primeras rondas, Fátima se posicionó entre las favoritas por su presencia escénica y capacidad para conectar emocionalmente con el público. Su ingreso al Top 12 confirmó el favoritismo internacional, y su desempeño en las etapas finales terminó por coronarla como Miss Universo 2025.

Una final que consolidó su liderazgo

Fátima Bosch avanzó sin tropiezos en cada ronda decisiva. Tras destacar en el desfile en traje de baño, entró al Top 12 y luego al Top 5, donde compartió escenario con Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.

Pero fue su mensaje durante el certamen lo que aseguró su victoria. En su camino habló sobre amor propio, autenticidad y la importancia de romper estereotipos. “Todas las mujeres y niñas deben saber que son suficientes. Que hay belleza en sus almas y que no deben tener miedo de ser ellas mismas”, dijo en uno de sus videos de presentación.

Sus palabras se volvieron virales y resonaron especialmente por el contexto que la rodeaba: había llegado a la final tras días complicados y bajo la sombra de una fuerte polémica internacional.

La polémica con Nawat Itsaragrisil: ¿afectó su desempeño?

El nombre de Fátima Bosch dominó titulares internacionales desde antes de su coronación, no solo por su buen desempeño, sino por la controversia generada tras un conflicto con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y figura influyente en Tailandia quien reprendió públicamente a Miss México, acusándola de no colaborar en una dinámica de promoción para redes sociales.

Frente a cámaras y personal del evento, Nawat la llamó “dummy” (“tonta”) y pidió a seguridad retirarla del lugar, lo que generó indignación inmediata entre las concursantes y el público. Varias delegadas abandonaron el evento en señal de apoyo a Bosch, mientras el video del incidente se viralizaba a nivel internacional.

La situación escaló cuando la Organización Miss Universo calificó el comportamiento de Nawat como “inaceptable” y anunció restricciones en su participación dentro de las actividades del certamen. La confrontación provocó un debate global sobre respeto, profesionalismo y trato hacia las candidatas, mientras seguidores y medios especulaban sobre posibles repercusiones para Fátima dentro del concurso.

Finalmente, la mexicana aseguró que se mantuvo firme pese al conflicto y que la MUO tomó medidas para garantizar un entorno justo para todas. Durante días circularon rumores de que la mexicana podría enfrentar repercusiones dentro del concurso, especialmente luego de que la confrontación se hiciera pública y generara tensión en redes sociales.

“Ha sido complicado, pero no van a poder conmigo”, dijo en una entrevista en vivo con el programa 'Sale del Sol', directamente desde Tailandia.

Aunque se mostró cuidadosa al abordar el tema, Fátima habló con firmeza: “No puedo dar mucha información al respecto. Ha sido ciertamente complicado en muchas maneras, pero como buena mexicana, nunca me rindo. No van a poder conmigo, no van a poder con mi país porque no voy a dejar la chamba tirada.”

Pese al escándalo mediático, Bosch se mantuvo enfocada y protegida por la organización internacional.

Un logro más para México

Con su coronación, Fátima Bosch se convierte en Miss Universo 2025, en una edición marcada por la diversidad, la inclusión y las controversias internas. Su victoria, además de un logro para México, simboliza una apuesta por las mujeres que defienden su autenticidad, cuentan una historia y no temen levantar la voz.

El certamen terminó entre aplausos, emoción y un mensaje que resonará más allá de la corona: la belleza empieza por la aceptación y el amor propio.

