El emotivo mensaje de la mamá de Nadia Mejía a horas de la final de Miss Universo

A horas de la final, Kathy Lynn recordó la trayectoria de Nadia, su luz y el sueño que hoy representa a Ecuador

A pocas horas de la gran final de Miss Universo 2025, este jueves 20:00 (hora Ecuador), la emoción también se vive fuera del escenario. Kathy Lynn Mejía, madre de la representante ecuatoriana Nadia Mejía, compartió un conmovedor mensaje en Instagram que rápidamente se volvió viral entre fans, missólogos y seguidores del certamen.

Desde Bangkok, ciudad que albergará la gala final, la mamá de Nadia compartió un video que recorre toda la historia de su hija: desde sus primeros años soñando con ser reina, pasando por su participación en Miss USA, hasta llegar a los momentos más recientes y decisivos en Miss Universo.

“Nunca en mis sueños más salvajes estuve en Tailandia la noche antes de Miss Universo, sabiendo que mi hija caminaría por ese mismo escenario. ¡Que alguien me pellizque!”, escribió.

¿Quién es Miss Universo?

En su publicación, Kathy reflexionó sobre el verdadero significado de la corona, dejando un mensaje profundo sobre humanidad, luz y propósito:

“¿Quién es Miss Universo? ¿Es ella una corona, un vestido, un momento? ¿O es la mujer cuya luz no necesita anunciarse porque irradia desde un corazón que sabe amar, cómo honrar y cómo levantar cada alma que encuentra?”.

Las palabras resonaron especialmente entre los seguidores de Nadia, quienes destacaron la conexión madre-hija, la humildad del mensaje y la fortaleza emocional que demuestra la familia en esta recta final. Luego, dedicó palabras directas a Nadia, reconociendo su esencia: "Nadia, esa eres tú. Llevas esa luz, esa fuerza reverente, ese aura que ilumina un lugar apenas entras. Tu sonrisa brilla más que el oro, tu presencia no tiene comparación. Eres una reina mucho antes de la corona”.

Miss Universe 2025: ¿Cuándo se podrá ver la gala final EN VIVO en Ecuador? Leer más

Una familia que ya conquistó al público

Tanto Nadia como su mamá y su padre, el ecuatoriando Gerardo Mejía, han estado activos en redes sociales durante los días de competencia. Mientras la modelo sigue sumando menciones destacadas en rankings internacionales y apoyo del público, Kathy ha acompañado el proceso desde cerca, compartiendo momentos íntimos, oraciones y mensajes de aliento.

“Tu papá y yo te amamos hasta la luna y de regreso. Todos te amamos. Y la misma Nanny que me vio competir en Miss USA hace 35 años te estará viendo mañana en un escenario aún más grande, desde el cielo, siempre siendo el viento bajo tus alas”, finalizó Kathy, quien también fue reina de belleza.

Esta nueva publicación se suma a una ola de apoyo nacional e internacional que ha convertido a Nadia en una de las candidatas más comentadas del certamen, especialmente ahora que los ojos del mundo están puestos en la final.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ