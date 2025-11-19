Predicciones para la final de Miss Universo 2025: ¿quién se llevará la corona?

La mañana de este miércoles se realizó la preliminar, las 120 candidatas posaron en traje de baño y vestido de gala.

La ecuatoriana Nadia Mejía es una de las favoritas para ganar.

La mañana de este miércoles (hora de Ecuador) se llevó a cabo la ronda preliminar del Miss Universo 2025. Las 120 candidatas posaron en traje de baño y vestido de gala ante el jurado que tendrá que elegir 30 semifinalistas. Las cuáles se revelarán en la ceremonia oficial del certamen este jueves 20 de noviembre a las 20:00, también hora de nuestro país.

RELACIONADAS Nadia Mejía impacta con vestido celeste en la preliminar del Miss Universo 2025

Tras realizarse este evento, comenzaron las especulaciones sobre las favoritas para quedar entre las mejores. Lo que busca el jurado no es solo la belleza, sino la seguridad, presencia e incluso su forma de desempeñarse en la pasarela.

Según Polymarket, una página de trading y apuestas, las favoritas son: las candidatas de Colombia, Venezuela, México, Argentina, Perú y Chile. Fátima Bosch, de México sigo tomando fuerza ya que su nombre viene sonando desde semanas atrás.

RELACIONADAS Nadia Mejía brilla en la preliminar del Miss Universo 2025 en Tailandia

Vidente revela quién no ganará y da favoritas

Sin embargo, Vieira Vidente, famosa astróloga, leyó las cartas y afirmó que Bosch no ganará. Pero sí ratificó que las favoritas son las latinas y si no triunfan es porque hubo algo turbio. “Que la corona quede con nosotros. Me sale la Luna y el Tres de copas, puras celebraciones. Si esta vez no gana una hispana, hay manos negras o gatos encerrados. Me sale fraude o una traición”, indicó.

Los conductores también dieron sus favoritas

La mexicana Jacky Bracamontes y el ecuatoriano Danilo Carrera son los conductores del Miss Universo 2025. Aunque prefieren no hablar de favoritas, en entrevista con Hola decidieron inclinarse con las candidatas de sus países, Bracamontes respaldó a Bosch y Carrera a la ecuatoriana Nadia Mejía.

Nadia Mejía con su traje de gala en la ronda preliminar. Captura de pantalla

¿Cómo le fue a Nadia Mejía en la preliminar?

Nadia Mejía sorprende en Miss Universo con traje típico del piquero de patas azules Leer más

La ecuatoriana deslumbró en la pasarela de gala con un vestido celeste con detalles plateados, que mezclaba tonos de celeste, turquesa y plateado, resaltando su belleza y elegancia. Su caminar seguro y su elegante proyección confirmaron la preparación que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses, consolidándola como una de las favoritas de la edición número 74 del certamen.

Antes de la gala de traje de gala, Nadia Mejía ya había destacado en la competencia preliminar de traje de baño, donde lució un look amarillo de dos piezas. Su pasarela fue descrita como segura y con gran conexión con el público. Este desempeño la posicionó rápidamente entre las candidatas más comentadas y reforzó la percepción de que Ecuador cuenta con una representante sólida.

El camino de Nadia Mejía hacia el Miss Universo 2025 ha estado marcado por una preparación integral. La candidata ecuatoriana ha trabajado en aspectos como pasarela, expresión corporal y oratoria, con el objetivo de representar al país con orgullo.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!