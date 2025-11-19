Nadia Mejía impacta con vestido celeste en la preliminar del Miss Universo 2025

La representante de Ecuador destacó en la gala preliminar del Miss Universo con un vestido celeste y plateado

La representante de Ecuador, Nadia Mejía, volvió a captar la atención internacional durante la competencia preliminar del Miss Universo 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia. En esta ocasión, la ecuatoriana deslumbró en la pasarela de gala con un vestido celeste con detalles plateados, que mezclaba tonos de celeste, turquesa y plateado, resaltando su belleza y elegancia. Su caminar seguro y su elegante proyección confirmaron la preparación que ha venido desarrollando a lo largo de los últimos meses, consolidándola como una de las favoritas de la edición número 74 del certamen.

El traje de gala es uno de los momentos más esperados de la preliminar, pues permite a las candidatas mostrar su estilo, porte y capacidad de transmitir sofisticación. Nadia Mejía cumplió con creces este reto, dejando una impresión positiva tanto en el jurado como en el público presente.

¿Qué pasó durante la competencia de traje de baño?

Antes de la gala de traje de gala, Nadia Mejía ya había destacado en la competencia preliminar de traje de baño, donde lució un look amarillo de dos piezas. Su pasarela fue descrita como segura y con gran conexión con el público. Este desempeño la posicionó rápidamente entre las candidatas más comentadas y reforzó la percepción de que Ecuador cuenta con una representante sólida.

La competencia de traje de baño es fundamental porque evalúa la seguridad y la preparación física de las participantes. En el caso de Mejía, su presentación transmitió frescura y confianza, atributos que se suman a su desempeño en traje de gala y que fortalecen su perfil como posible semifinalista.

La preparación de Nadia Mejía rumbo al certamen

El camino de Nadia Mejía hacia el Miss Universo 2025 ha estado marcado por una preparación integral. La candidata ecuatoriana ha trabajado en aspectos como pasarela, expresión corporal y oratoria, con el objetivo de representar al país con orgullo.

Su formación también ha incluido entrenamientos físicos y asesoría en imagen, lo que le ha permitido proyectar seguridad en cada aparición. Además, ha participado en actividades previas del certamen, como entrevistas privadas con el jurado y sesiones fotográficas oficiales, donde ha demostrado disciplina y carisma

La importancia de la gala preliminar

a competencia preliminar es considerada uno de los filtros más relevantes del Miss Universo. En esta fase, las candidatas son evaluadas en tres segmentos: traje típico nacional, traje de baño y traje de gala. Los puntajes obtenidos en estas presentaciones determinan quiénes avanzarán al Top 30 semifinalista, que será anunciado durante la gala final.

Más allá de la pasarela, la preliminar permite al jurado internacional observar la proyección escénica, la disciplina y el nivel de preparación de cada concursante. Es también el momento en que los seguidores del certamen comienzan a perfilar a las favoritas y a generar debates sobre quién podría convertirse en la próxima reina universal.

Agenda del Miss Universo 2025 en Tailandia

El certamen de este año se desarrolla en distintas ciudades de Tailandia, con actividades culturales, sociales y de responsabilidad social que forman parte de la evaluación integral de las candidatas.

Actividades previas: Las delegadas han participado en desfiles, visitas a templos históricos, recorridos gastronómicos y encuentros con organizaciones locales.

Eventos oficiales: Además de la preliminar, se han realizado conferencias de prensa, sesiones fotográficas y entrevistas privadas con el jurado.

Final del concurso: La gran gala se celebrará el 20 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, donde se anunciará a la sucesora de Victoria Kjaer Theilvig, Miss Universo 2024 de Dinamarca.

